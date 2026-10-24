Un giovane in monopattino accoltellato a Torino al Parco Dora, morto per le ferite e caccia al killer in fuga

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Un giovane di circa 20-25 anni è stato accoltellato a Parco Dora, a Torino, ed è morto in ospedale dopo essere stato soccorso in gravi condizioni. A dare l’allarme è stato un residente, che avrebbe visto un’altra persona allontanarsi di corsa dopo aver notato il ragazzo a terra accanto al monopattino. La polizia indaga per ricostruire la dinamica dell’omicidio e rintracciare il responsabile, al momento in fuga.

Torino, giovane accoltellato al Parco Dora

L’episodio si è verificato a Torino nella serata di venerdì, quando un residente di uno degli edifici che si affacciano sul parco ha notato un ragazzo riverso a terra e ha chiamato il 112.

Secondo quanto riportato da La Stampa, il testimone avrebbe riferito di aver visto anche un’altra persona scappare dalla zona.

Poco dopo è arrivata un’ambulanza del 118. Il giovane, che avrebbe avuto un’età compresa tra i 20 e i 25 anni, presentava una profonda ferita all’addome provocata da un’arma da taglio.

Le sue condizioni sono apparse subito gravissime: il ragazzo era incosciente e aveva perso molto sangue. I sanitari lo hanno soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. Il giovane è morto poco dopo l’arrivo in struttura.

Caccia al killer, al vaglio telecamere e telefono della vittima

Sul luogo dell’aggressione sono intervenute diverse volanti della polizia e gli investigatori della Squadra Mobile, impegnati nei rilievi e nella raccolta di elementi utili alle indagini. Nell’area in cui è stato trovato il ragazzo sono rimasti il monopattino elettrico e una chiazza di sangue.

Al momento, secondo la ricostruzione pubblicata da La Stampa, il residente che ha dato l’allarme sarebbe l’unico testimone noto ad aver riferito di aver visto qualcuno allontanarsi. Gli investigatori stanno cercando di individuare eventuali altre persone in grado di fornire indicazioni su quanto accaduto.

Tra gli elementi al vaglio c’è anche lo smartphone della vittima, sequestrato per analizzare chiamate e messaggi che potrebbero contribuire a ricostruire i suoi ultimi contatti e i momenti precedenti all’aggressione.

Gli agenti stanno inoltre verificando la presenza di immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona, comprese quelle che potrebbero aver ripreso il presunto aggressore durante la fuga.

Il movente dell’omicidio resta da chiarire

Resta ancora da stabilire perché il giovane sia stato accoltellato e quale rapporto ci fosse tra lui e la persona che si è allontanata dopo l’aggressione. Tra le domande a cui gli investigatori cercano di rispondere ci sarebbe la possibilità che i due si conoscessero e che l’episodio sia stato preceduto da un litigio.

Non viene esclusa, tra le ipotesi da verificare, neppure una possibile relazione con questioni legate alla droga o un regolamento di conti. Si tratta, tuttavia, di piste investigative e non di circostanze accertate: al momento, infatti, non è stato individuato con certezza un movente.

Gli accertamenti dovranno chiarire anche la dinamica dell’aggressione e verificare se qualcuno abbia assistito alla scena senza aver ancora fornito una testimonianza.

Parco Dora, il precedente delle segnalazioni sulla sicurezza

L’omicidio riporta l’attenzione sulla sicurezza di Parco Dora, una vasta area pubblica di Torino nata dalla riqualificazione delle ex zone industriali legate agli stabilimenti Fiat e Michelin, lungo il corso della Dora Riparia.

Il parco è diventato negli anni un importante punto di ritrovo cittadino, frequentato da giovani, sportivi, famiglie e residenti. Le sue aree ospitano attività come skateboard, parkour e basket, oltre a concerti e manifestazioni di richiamo, tra cui il Kappa FuturFestival.

Accanto a questa funzione di aggregazione, negli anni non sono mancate segnalazioni di episodi criminali e preoccupazioni da parte degli abitanti.

Nel maggio 2024 alcuni residenti avevano presentato un esposto denunciando furti nelle automobili, aggressioni, spaccio e atti vandalici, con particolare riferimento alla zona della tettoia e alle strade circostanti.

Nel novembre dello stesso anno la polizia aveva eseguito undici misure cautelari nei confronti di un gruppo accusato di essere coinvolto in aggressioni e rapine, anche con l’impiego di taser e cocci di bottiglia.