Un'intera rete di rapinatori di orologi Rolex che agiva in Spagna smantellata a Napoli, 12 arresti: il video
Sgominata una banda di rapinatori di orologi di lusso: 12 arresti a Napoli dopo colpi in Spagna
Una banda di rapinatori di orologi di pregio di origine napoletana che metteva a segno i suoi colpi nei luoghi turistici delle principali città spagnole, tra cui Marbella, Barcellona, Malaga Ibiza e Palma de Mallorca, è stata sgominata dalla Polizia di Stato e dalla Policia Nacional spagnola: dodici i mandati di arresto europeo notificati nel capoluogo partenopeo. Le indagini hanno fatto luce su come i rapinatori agivano: i gruppi di rapinatori, le cosiddette paranze, erano costituiti mediamente da 3 a 5 persone con compiti e ruoli ben definiti: un soggetto individuava la vittima che indossa al polso un orologio di particolare pregio, mentre gli altri si mantenevano a debita distanza per non dare nell’occhio. Le vittime venivano individuate nei ristoranti di lusso e beach club o alberghi prestigiosi, successivamente, in attesa del momento propizio per la rapina, cominciava il pedinamento.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.