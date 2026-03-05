Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e numerosi sequestri, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Salerno, dove un uomo con precedenti per ricettazione è stato fermato per detenzione di armi clandestine, detenzione abusiva di munizionamento, ricettazione, detenzione di banconote false e possesso di oggetti atti ad offendere. L’intervento è stato eseguito nella serata di ieri dalla Squadra Mobile della Questura, nell’ambito di un’attività di controllo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione a Salerno

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto durante un servizio mirato al contrasto dei reati legati allo spaccio.

Gli agenti hanno notato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di ricettazione, mentre si aggirava con fare sospetto insieme a un’altra persona, poi risultata estranea ai fatti. I due sono stati visti entrare in un’abitazione unifamiliare, dove il sospettato risiedeva.

Il controllo e la perquisizione

L’uomo ha mostrato segni di nervosismo durante il controllo, fornendo spiegazioni poco convincenti circa la sua presenza nell’abitazione.

Questo atteggiamento ha spinto gli operatori a procedere con una perquisizione domiciliare. All’interno della casa sono state trovate 4 pistole, tra cui un revolver 357 Magnum con matricola abrasa, una pistola a salve replica della Beretta 85 FS (con caricatore rifornito di 6 cartucce calibro 9 corto), una pistola a salve replica della Beretta 84, entrambe modificate e rese idonee allo sparo, e una pistola semiautomatica calibro 22, su cui sono in corso ulteriori accertamenti. In totale sono state sequestrate 77 cartucce di vario calibro.

Altri sequestri: banconote false, droga e oggetti atti ad offendere

Nel corso della stessa perquisizione gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato anche 2 giubbotti antiproiettile dell’Istituto di Vigilanza “Guardian”, un passamontagna, 1 busta di plastica con residui di cocaina, 2 bilancini di precisione, 10 banconote da euro 100,00 false, un manganello artigianale con fusto in metallo e un motociclo Honda Mod. XADV, risultato essere provento di furto.

Le accuse e la custodia cautelare

Alla luce degli elementi raccolti l’uomo è stato arrestato con le accuse di detenzione di armi clandestine, detenzione abusiva di munizionamento, ricettazione, detenzione di banconote false e possesso di oggetti atti ad offendere.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, dopo le formalità di rito, il sospettato è stato condotto presso la Casa Circondariale locale, in attesa dell’udienza di convalida.

L’intervento della Squadra Mobile si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e contrasto ai reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla detenzione illegale di armi nella provincia di Salerno. L’operazione ha permesso di sottrarre alla disponibilità della criminalità un significativo quantitativo di armi, munizioni, denaro falso e strumenti potenzialmente pericolosi, contribuendo così a rafforzare la sicurezza sul territorio.

