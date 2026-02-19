Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e di un ingente sequestro di cocaina: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Arezzo. Un cittadino albanese di 35 anni è stato fermato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato seguito dagli agenti in abiti civili durante un servizio di controllo. L’operazione si è svolta il 17 febbraio 2026 e ha portato anche al sequestro di 220 grammi di cocaina pura e di quattro mila euro in contanti.

Un arresto ad Arezzo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio quando gli investigatori della Squadra Mobile hanno notato un’autovettura sospetta aggirarsi per le vie del centro di Arezzo. Gli agenti, impegnati in un servizio in abiti civili finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, hanno deciso di seguire il veicolo guidato da un cittadino albanese già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di droga.

Il pedinamento ha condotto gli agenti prima in una casa di campagna nella zona di Cortona-Camucia e successivamente in un’area isolata poco fuori dal centro abitato. In questo luogo, il veicolo sospetto è stato affiancato da un’altra auto. Gli operatori hanno osservato uno scambio tra il conducente albanese e il guidatore dell’altro veicolo, decidendo così di intervenire per un controllo.

Il fermo e le perquisizioni

Durante il controllo il primo uomo, un italiano di 45 anni con precedenti specifici per droga, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina del peso di 0,80 grammi. L’uomo ha dichiarato di aver acquistato la sostanza poco prima dal cittadino albanese per uso personale. Per questo motivo è stato sanzionato amministrativamente ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90.

Il cittadino albanese, invece, è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di un’ulteriore dose di cocaina del peso di 0,80 grammi e di mille euro in contanti, ritenuti probabile provento dell’attività di spaccio svolta nel corso della giornata. Gli agenti hanno quindi deciso di estendere la perquisizione alla casa di campagna dove l’uomo era stato visto entrare in precedenza.

Il sequestro della cocaina e del denaro

La perquisizione domiciliare ha dato esito positivo: nascosti in un anfratto dell’abitazione sono stati rinvenuti 220 grammi di cocaina pura, diverse bilance di precisione, materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente, oltre ad altri tremila euro in contanti.

Tutto il materiale e il denaro sono stati sequestrati dagli agenti della Squadra Mobile. Informato il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Arezzo il cittadino albanese è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto in Questura per gli adempimenti di rito.

L’uomo è stato poi messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la convalida dell’arresto, che è stata confermata all’esito del giudizio direttissimo celebrato nella giornata odierna. Il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

