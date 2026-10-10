Un Leonardo Maria Del Vecchio "mai visto" si confessa da Fedez tra droga e soldi, “Sono tutti cogl…i”

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’imprenditore Leonardo Maria Del Vecchio sarà ospite della puntata di Pulp Podcast che uscirà lunedì 12 ottobre. Dal trailer dell’episodio si intuisce che Del Vecchio commenterà sia le parti più pubbliche della sua vita, dal suo ruolo in Luxottica alle dimissioni, ma anche diversi aspetti privati. Nella breve video di presentazione Del Vecchio parla anche del padre, il fondatore di Luxottica, morto nel 2022.

L’intervista di Del Vecchio a Pulp Podcast

Durante il trailer della prossima puntata di Pulp Podcast Fedez, conduttore del format insieme a Mr. Marra, ha definito Leonardo Maria Del Vecchio come il “figlio del più grande imprenditore d’Italia”.

Il padre di Del Veccchio ha fondato Luxottica, oggi una delle più grandi aziende di occhiali e lenti al mondo. Nel video, il miliardario lo definisce “un uomo che ci ha dato tutto, non l’amore”.

ANSA

A una domanda proprio sull’astio crescente dell’opinione pubblica verso i miliardari, Del Vecchio ha risposto “È giusto, la maggior parte sono dei cogl…i“.

Il racconto della vita privata di Del Vecchio

Dalle immagini trapelate attraverso il trailer sembra che parte dell’intervista ruoterà attorno alla vita privata di Del Vecchio, mostrandola in maniera inedita.

Del Vecchio racconterà con ogni probabilità della sua vita amorosa, ma potrebbe anche accennare al consumo di sostanze: “Quel buio veniva colmato anche con la droga” lo si sente dire nel video, anche se non è chiaro a chi sia riferita la frase.

Si prospetta quindi un’intervista molto diversa da quella che Del Vecchio aveva concesso a Lilli Gruber a Otto e Mezzo, che gli aveva attirato diverse critiche e accuse di tenere un atteggiamento freddo e distaccato.

Chi è Leonardo Maria Del Vecchio

Come detto, Leonardo Maria Del Vecchio è il quarto dei sei figli di Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica. Per diverso tempo ha lavorato proprio nell’azienda di famiglia, a differenza dei fratelli, gestendo anche il brand RayBan.

Oggi ha la propria società di investimenti, LMDV Capital, oltre a un’importante partecipazione in Delfin, la holding della famiglia Del Vecchio, tra le più influenti d’Italia.

Di recente ha investito molto nel settore dell’editoria, comprando una porzione de Il Giornale e acquisendo il controllo completo di Gruppo Editoriale Nazionale, di cui fanno parte QN, Il Resto del Carlino, Il Giorno e La Nazione. Ha anche lasciato tutti i suoi incarichi in Luxottica.