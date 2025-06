Un meteorite avrebbe colpito il tetto di una casa in Georgia negli Usa: il video della palla di fuoco in cielo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un meteorite molto luminoso è stato avvistato in pieno giorno nel sud-est degli Usa e potrebbe aver colpito il tetto di una casa in Georgia. Diversi i video e le testimonianze del passaggio della palla di fuoco, che viaggiava a 48mila km/h ed era così grande da poter generare frammenti sopravvissuti all’atmosfera.

Meteorite cade sul tetto in Georgia? Il video

L’evento di venerdì 27 giugno è stato immortalato da diversi video: un luminosissimo bolide ha solcato i cieli del sud-est degli Stati Uniti in pieno giorno, attirando l’attenzione di scienziati e curiosi.

Il massiccio meteorite potrebbe non essersi disintegrato del tutto nell’atmosfera, colpendo forse il tetto di un’abitazione in Georgia, come testimonierebbero alcune foto.

Gli avvistamenti del meteorite

Il corpo celeste, un antico frammento originato dal sistema solare, ha emesso un bagliore accecante mentre l’attrito con l’aria terrestre ne consumava lentamente la massa.

Il primo avvistamento è stato registrato a circa 77 km sopra Oxford, in Georgia, mentre la meteora viaggiava a una velocità stimata di 48mila chilometri orari.

Secondo Robert Lunsford dell’American Meteor Association, la visione di meteore durante il giorno è estremamente rara: in media, avviene solo un caso al mese a livello globale e solo oggetti di dimensioni eccezionali riescono a essere tanto visibili in piena luce solare.

Come riporta il sito Passione Astronomia, Lunsford ha inoltre ipotizzato che la palla di fuoco sia collegata allo sciame meteorico delle Tauridi beta diurne, attivo a fine giugno, periodo in cui la Terra attraversa i detriti della cometa 2P/Encke.

Le foto del “buco”

Sono stati in molti a supporre che alcuni frammenti del meteorite possano essere riusciti a resistere alla discesa attraverso l’atmosfera. Poco dopo gli avvistamenti, sono emerse online fotografie che ritraevano un tetto danneggiato nella contea di Henry, in Georgia, possibile punto d’impatto.

Vero è che un oggetto celeste di dimensioni così elevate avrebbe una probabilità molto maggiore, rispetto a una meteora comune, di lasciare residui al suolo.

“Per confermare che dei frammenti abbiano raggiunto la parte bassa dell’atmosfera o addirittura il suolo” ha chiarito Lunsford “cerchiamo testimonianze di boati o rumori simili a tuoni”.

In quest’ottica, il foro osservato sul tetto in Georgia risulta compatibile con un possibile frammento residuo della palla di fuoco.