Un milione di evacuati per il tifone Dolphin in Cina, vento oltre i 150 km/h: allerta rossa fino al 12 agosto

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il tifone Dolphin si è spostato verso l’interno della Cina. Le autorità cinesi hanno evacuato oltre 1 milione di persone dalle loro case nelle città orientali, inclusa Shanghai, per l’arrivo del tifone. Il ciclone ha raggiunto velocità di 150 km/h quando si è abbattuto su Yuhuan, nella provincia di Zhejiang, prima di toccare terra una seconda volta nella città di Wenzhou circa un’ora dopo. Non solo vento, ma anche pioggia torrenziale. Per questo nei giorni scorsi e fino al 12 agosto vi è l’allerta massima.

Tifone Dolphin in Cina

Il tifone Dolphin continua ad abbattersi sulla Cina orientale. Dietro di sé città devastate dal vento forte e dalla pioggia torrenziale. Evacuata anche Shanghai, dove migliaia di voli sono stati cancellati.

Una regione intera paralizzata, quella della Cina orientale, che nei giorni scorsi e fino almeno al 12 agosto continuerà ad essere in allerta rossa, il massimo livello. Questa al momento è stata definita dalla TV di Stato cinese come la tempesta più forte ad aver colpito la Cina quest’anno.

ANSA

Le autorità cinesi, evacuando oltre 1 milione di persone, lanciano l’allerta sui rischi tra precipitazioni estreme, inondazioni e frane. Intanto la perturbazione si sposta verso nord.

Evacuazioni di massa

L’alto numero di abitanti in Cina rende l’evacuazione per casi estremi, come quello del tifone in corso, una vera e propria evacuazione di massa. Nella sola municipalità di Shanghai e nella provincia del Fujian, nella Cina orientale, sono state evacuate rispettivamente 215.000 e quasi 168.000 persone per le zone a più alto rischio.

Sono stati aperti centri appositamente per accogliere gli sfollati di questa emergenza. A Taizhou altre 390 mila persone hanno lasciato le proprie abitazioni. A Wenzhou circa 900 mila residenti sono stati trasferiti nei più di mille rifugi.

A Shanghai la situazione è grave con strade allagate, comprese quindi attività e abitazioni. Anche molte strade nei quartieri suburbani di Jiading e Qingpu sono rimaste allagate.

Mille voli cancellati

La situazione è estrema, tanto che l’allerta massima spinge più di 1000 voli a essere cancellati nella sola Shanghai. Nello specifico, le autorità cinesi hanno segnalato 1400 voli cancellati senza una riprogrammazione, almeno per il momento.

Il motivo è semplice: secondo le autorità meteorologiche il ciclone ha raggiunto velocità massime del vento di 150 km/h e insieme a questo anche piogge torrenziali. Continua infatti a piovere. In alcune zone potrebbero cadere tra i 250 e 500 mm di pioggia nei prossimi giorni.