Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Prosegue la caccia all’uomo nelle campagne a sud di Venezia. Il ricercato è proprio l’uomo oggetto del provvedimento cautelare per reati contro il patrimonio individuato dalla Polizia di Stato della Campania. Individuati in un casolare, ne è partita una sparatoria tra le forze dell’ordine e tre individui. Uno sarebbe deceduto, l’altro arrestato e infine c’è un uomo in fuga. Questi potrebbe essere sfuggito con un’auto e, mentre proseguono le ricerche, risulta essere ancora armato.

Sparatoria con la polizia

Doveva essere un mandato d’arresto, con pedinamento sotto copertura, ma l’operazione è finita con una sparatoria, un morto e una caccia all’uomo. Gli agenti della Polizia di Stato di Caserta e Avellino, su mandato della Procura di Napoli, si sono presentati in borghese all’ingresso di una frazione di San Pietro di Cavarzere.

Qui, tra diversi casolari abbandonati, erano alla ricerca di tre individui di nazionalità albanese. L’operazione, un ordine di carcerazione per un uomo, verso le 12:30 si è trasformata in una vera e propria colluttazione con i malviventi.

Questi avrebbero cercato di sfuggire all’arresto rispondendo agli agenti con il fuoco.

La ricostruzione: c’è una vittima

La colluttazione e la conseguente sparatoria non sono rimaste senza conseguenze. Durante lo scambio di colpi di arma da fuoco, uno dei tre banditi sarebbe rimasto ucciso lungo un sentiero tra i casolari. Aveva 38 anni e al momento del decesso si trovava in maglietta e biancheria, con i piedi scalzi e senza documenti. Non si tratterebbe dell’uomo che la polizia doveva arrestare.

Dei 3, uno è stato fermato dagli agenti, forse perché ferito, riporta Il Messaggero, ed è stato arrestato. Il terzo soggetto è però riuscito a fuggire per i campi ai piedi dell’argine sul fiume Adige. Da quel momento è nata una lunga caccia all’uomo.

Per tutto il pomeriggio, gli abitanti della zona hanno sentito le pale dell’elicottero della Polizia di Stato che scandagliava l’aria intorno al luogo della sparatoria. Diversi gli agenti intervenuti in supporto a quelli inizialmente previsti per l’operazione.

Chi è l’uomo in fuga?

È partita la caccia all’uomo. Il sindaco di Cavarzere, Pierfrancesco Munari, ha parlato di un soggetto pericoloso e armato. Si chiama Ervis Murra. L’uomo, nato in Albania il 29 aprile 1989, è un volto noto agli inquirenti per via di una lunga serie di denunce sia in Italia sia nel suo Paese di origine.

Alle spalle ha furti, rapine, anche con armi, estorsioni e ricettazione e una latitanza che dal Casertano lo ha portato nel Veneziano, come ripercorre il Corriere del Veneto. Nel giugno 2025 Murra, ricercato da tre anni perché condannato in terzo grado a sette anni di detenzione per rapina, si era dato alla macchia.

La sua fuga dal Sud verso il Nord potrebbe essere iniziata proprio in quel momento. Non sarebbe questa però la condanna per la quale l’uomo è ora ricercato. Si tratterebbe di un mandato di ricerca internazionale per tutta una serie di reati contestati dall’Albania: associazione finalizzata alle rapine con uso di armi, estorsione e ricettazione.

In Campania, comunque, negli anni precedenti il trentasettenne è stato accusato anche di violazione degli arresti domiciliari. Nel curriculum ha diverse rapine, come a Perugia, dove si è presentato armato in una casa, e una tentata rapina a un distributore di benzina di Villa Literno.