Un Posto al Sole lascia Napoli per girare puntate in Calabria nella zona di Cosenza, in onda a metà luglio

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Gli attori di Un Posto al Sole lasciano temporaneamente Napoli per girare i nuovi episodi in Calabria, che verranno trasmessi su Rai 3 a metà luglio. La troupe farà tappa in provincia di Cosenza, tra la Sila e la costa tirrenica, esaudendo anche una vecchia richiesta ufficiale avanzata dal sindaco di Scalea nel 2023. Non si tratta della prima trasferta per la soap opera, che in passato ha toccato moltissime città italiane (e non solo).

Il cast di Un Posto al Sole si trasferisce in Calabria

Una nuova avventura per Un Posto al Sole: per festeggiare il trentennale della serie, la troupe del daily-drama più longevo d’Italia ha deciso di varcare i confini campani.

Dal 15 al 19 giugno, il cast della soap si trasferisce temporaneamente da Napoli alla Calabria per girare una serie di episodi speciali che andranno in onda a partire dalla metà di luglio. Le riprese coinvolgeranno cinque tra i giovani protagonisti più amati della fiction: Rossella, Nunzio, Micaela, Samuel e Jimmy.

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Il tour narrativo toccherà la provincia di Cosenza, partendo dai paesaggi montani di Camigliatello Silano per poi spostarsi sul litorale tirrenico, tra le rinomate località balneari di Scalea, San Nicola Arcella e Praia a Mare.

Da Napoli a Scalea: la risposta al sindaco dopo anni

Dietro la scelta di Scalea si cela un curioso aneddoto risalente all’estate del 2023. Durante una vecchia puntata della soap, la cittadina era stata ironicamente menzionata da due personaggi come una meta turistica economica.

L’allora primo cittadino di Scalea, l’avvocato Giacomo Perrotta, decise di scrivere una lettera ufficiale ai produttori della fiction esprimendo rammarico per i pregiudizi diffusi, ma invitando al contempo la troupe a girare sul posto per apprezzare la reale eleganza del borgo.

Un invito formale che, a distanza di tempo, la produzione ha deciso di accogliere per gli episodi in onda a luglio.

I viaggi della soap prima delle puntate di luglio

Le trasferte temporanee hanno sempre rappresentato un punto fermo nei 28 anni di messa in onda della serie. Sebbene il quartier generale sia stabilmente ancorato a Napoli, la narrazione ha spesso portato i personaggi a viaggiare in Italia e all’estero.

In passato la produzione ha toccato grandi città come Milano, Torino, Roma, Firenze, Bologna e Palermo, ma anche mete turistiche come Bolzano, Cervinia, Ischia e Capri, spingendosi persino oltreoceano tra le strade di New York.

Spostamenti in Italia e nel mondo che arricchiscono una produzione già da record, che si appresta a festeggiare il traguardo delle 6.500 puntate complessive.