La Questura ha disposto la sospensione per tre giorni dell’attività di un pub nel centro di Agrigento, dopo che è stata accertata la somministrazione di bevande alcoliche a minori di 18 anni. Il provvedimento è stato adottato dal Questore, Dott. Tommaso Palumbo, come previsto dall’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

Il provvedimento della Questura

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Agrigento ha eseguito nella giornata di ieri la sospensione dell’attività commerciale di un esercizio pubblico situato in via Atenea, nel cuore della città.

La decisione è arrivata dopo un controllo effettuato dalla Guardia di Finanza, che ha riscontrato la somministrazione di bevande alcoliche a minori di 18 anni all’interno del locale.

Motivazioni e finalità della sospensione

La sospensione dell’attività, della durata di tre giorni, è stata adottata in virtù dei poteri attribuiti al Questore, che può sospendere o revocare la licenza di un pubblico esercizio qualora rappresenti un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini.

L’obiettivo di tali misure è quello di tutelare la collettività, con particolare attenzione ai giovani, dai rischi connessi alla somministrazione di alcolici e dalla presenza nei locali pubblici di soggetti dediti al consumo o allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Controlli rafforzati sulla movida cittadina

Nel quadro dei servizi di ordine e sicurezza pubblica predisposti dal Questore per monitorare la cosiddetta movida agrigentina, il personale della Divisione Polizia Amministrativa ha intensificato i controlli amministrativi sugli esercizi pubblici del centro cittadino.

Questi interventi sono stati finalizzati soprattutto alla verifica delle condizioni di idoneità dei locali e delle attività svolte per garantire la sicurezza degli utenti e la corretta fruizione degli spazi di aggregazione giovanile.

Sanzioni amministrative per altri esercizi pubblici

A seguito delle attività di controllo sono state comminate diverse sanzioni amministrative a due titolari di esercizi pubblici del tipo pub.

L’importo complessivo delle sanzioni ha superato i 5000 euro, a testimonianza dell’attenzione delle forze dell’ordine verso il rispetto delle normative in materia di sicurezza e tutela dei minori e di tutta la collettività.

