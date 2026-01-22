Un software sui pc per spiare i magistrati, Nordio contro Ranucci smentisce l'inchiesta di Report

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un programma installato su 40 mila computer in grado di spiare i magistrati. È quanto denuncia Report, il programma condotto da Sigfrido Ranucci, in una inchiesta che andrà in onda domenica prossima su Rai3. Un caso che ha già suscitato diverse polemiche, con le opposizioni che chiedono spiegazioni al governo. Mentre il ministro della Giustizia Carlo Nordio parla di “fake news” e “accuse surreali”, smentendo quanto contenuto nelle anticipazioni della trasmissione.

Pc dei magistrati spiati?

Nella nuova puntata di Report che andrà in onda domenica 25 gennaio su Rai 3, si parlerà del sospetto spionaggio nelle procure e nei tribunali italiani.

Come spiega Sigfrido Ranucci nelle anticipazioni del programma, “Report è in grado dimostrare con documenti e testimonianze audio e video che, sui circa 40.000 computer dell’amministrazione giustizia – dai dipendenti non togati fino ai giudici e procuratori di ogni ordine e grado – è installato un programma informatico che può permettere di videosorvegliare i magistrati“.

ANSA

Il programma si chiama ECM/SCCM, è un software sviluppato da Microsoft che dal 2019 è installato su tutte le postazioni presenti in procure, tribunali e uffici giudiziari.

Il software serve per gestire in modo centralizzato le postazioni di lavoro e concede l’accesso da remoto ai dispositivi, ad esempio per manutenzione o interventi dei tecnici.

Le accuse di Report sul software spia

Ranucci spiega che di base, secondo quanto previsto dal ministero, il controllo da remoto è disattivato.

Come riporta Repubblica, la procedura prevede la presenza del magistrato o del dipendente e un consenso esplicito all’intervento da remoto.

Stando all’inchiesta di Report però “qualsiasi tecnico con permesso di amministratore può attivarlo”, all’insaputa dei magistrati e senza lasciare tracce.

E quindi potrebbe venire usato per spiare le attività dei magistrati e attingere a informazioni sensibili.

Il caso sarebbe stato sollevato dalla procura di Torino nel 2024, e secondo Ranucci, “messo a tacere” dal ministero su richiesta della presidenza del Consiglio.

Nordio contro Ranucci

Le anticipazioni diffuse da Ranucci hanno inevitabilmente suscitato polemiche, con le opposizioni che chiedono spiegazioni al governo.

A partire da Deborah Serracchiani del Pd: “Sarebbe la conferma che il governo Meloni vuole controllare la magistratura”.

Dal ministero della Giustizia arriva la netta smentita alle presunte rivelazioni di Report, definite “fake news“.

“Mi è stata fatta un’accusa gravissima, quella di controllare i magistrati, che è un reato”, ha detto il guardiasigilli Carlo Nordio al Corriere della Sera. “Cosa che non mi sono mai sognato di fare. Chi l’ha fatta ne dovrà rispondere”.

Poi in una nota Nordio ha spiegato che il sistema è già in funzione dal 2019, “come potranno confermare i ministri che mi hanno preceduto”, ossia Alfonso Bonafede e Marta Cartabia.

“Non legge contenuti, non registra tasti o schermo, non attiva microfoni o webcam” e comunque “non all’insaputa del magistrato”.

Il ministro ha poi accusato Ranucci di voler “suscitare allarme sociale per orientare maldestramente l’opinione pubblica” in vista del referendum sulla giustizia.