Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un’operazione condotta dai Carabinieri del NAS di Trento nelle province di Napoli, Caserta, Pavia e Milano ha portato all’esecuzione di 17 decreti di perquisizione, al sequestro di 12 unità immobiliari e al recupero di oltre 400.000 dosi di farmaci illegali. L’indagine, coordinata dalla Procura di Bolzano, ha fatto emergere un articolato sistema di traffico illecito di anabolizzanti e stupefacenti, gestito da due nuclei familiari con il coinvolgimento di 16 persone e numerosi collaboratori. I proventi dell’attività venivano poi riciclati attraverso sofisticati sistemi di pagamento e occultamento.

Le indagini: una rete criminale tra Napoli, Caserta, Pavia e Milano

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’indagine, avviata nel 2024 dalla Procura di Bolzano e affidata al NAS di Trento, ha permesso di ricostruire una complessa organizzazione criminale. Due nuclei familiari, composti rispettivamente da 4 persone e 2 persone, si avvalevano di una decina di collaboratori per un totale di 16 soggetti coinvolti, di cui 15 residenti nella provincia di Napoli e uno in quella di Pavia. La rete gestiva la spedizione quotidiana di centinaia di chili di farmaci anabolizzanti e sostanze stupefacenti non solo in Alto Adige, ma su tutto il territorio nazionale e anche all’estero.

Il modus operandi: app anonime e pagamenti occulti

L’attività investigativa si è rivelata particolarmente complessa a causa dell’utilizzo di applicazioni di messaggistica anonima e di sistemi di pagamento non tracciabili. I pagamenti venivano effettuati tramite l’invio di pacchi con mittenti e destinatari fittizi, all’interno dei quali erano nascosti contanti o criptovalute. Questo stratagemma ha reso difficile per gli inquirenti seguire le tracce del denaro e ricostruire i flussi finanziari legati al traffico illecito.

I sequestri: farmaci, denaro e immobili

Nel corso delle perquisizioni, i Carabinieri del NAS di Trento hanno individuato un ampio box garage nella provincia di Napoli, riconducibile a uno dei principali indagati. All’interno sono stati rinvenuti 560 pacchi contenenti anabolizzanti e stupefacenti, per un totale di oltre 400.000 dosi e un valore stimato di almeno 30 milioni di euro al dettaglio. I farmaci erano abilmente nascosti in confezioni apparentemente destinate a giochi per bambini, prodotti di bellezza o per la casa, nel tentativo di eludere i controlli.

Durante le operazioni, numerosi indagati sono stati trovati in possesso di ingenti somme di denaro contante, che sono state sequestrate e versate al Fondo Unico Giustizia (FUG). In particolare, a uno degli indagati sono stati rinvenuti 70.000 euro in contanti, mentre il totale del denaro sequestrato supera i 125.000 euro. Sono stati inoltre confiscati numerosi orologi Rolex, acquistati secondo gli investigatori con i proventi dell’attività illecita, e molteplici carte di debito utilizzate per i pagamenti legati al traffico.

In provincia di Pavia, i Carabinieri hanno trovato 42.000 euro in contanti presso l’abitazione di uno degli indagati e scoperto un ulteriore magazzino con 4.400 confezioni di anabolizzanti, per un valore stimato di 250.000 euro.

Contestualmente, è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Bolzano, che ha riguardato 12 unità immobiliari e il denaro presente sui conti correnti degli indagati, per un valore complessivo dei profitti illeciti calcolato in circa 6 milioni di euro.

Le misure cautelari e la posizione degli indagati

Nel corso dell’operazione, i Carabinieri hanno notificato a 11 dei 16 indagati il decreto del G.I.P., che, su richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari. Per questi soggetti è stato fissato l’interrogatorio preventivo presso il Tribunale di Bolzano, secondo quanto previsto dall’articolo 291 del codice di procedura penale.

Carabinieri