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È di un arresto e 414 chili di hashish sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra Antidroga della Squadra Mobile di Roma. Un ventinovenne di origini albanesi è stato fermato a Guidonia Montecelio con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo che gli investigatori hanno scoperto una complessa rete di depositi utilizzati per lo stoccaggio della droga.

Le indagini e la scoperta della rete di stoccaggio

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio quando gli agenti della VII Sezione della Squadra Antidroga hanno notato movimenti sospetti da parte del giovane nei pressi di uno stabile nella zona di Guidonia Montecelio. Gli investigatori hanno osservato il ventinovenne mentre cercava di caricare alcuni trolley voluminosi nel bagagliaio della propria auto, mostrando evidenti segni di fatica.

Il controllo dei trolley ha permesso ai poliziotti di rinvenire i primi 98 chili di hashish. Questo ritrovamento ha rappresentato solo l’inizio di una più ampia attività investigativa, che ha portato a ulteriori scoperte.

Il ruolo chiave delle chiavi trovate

Un elemento determinante per lo sviluppo delle indagini è stato il ritrovamento di un mazzo di chiavi nella disponibilità del giovane. Questo mazzo si è rivelato un vero e proprio “passpartout” che ha consentito agli agenti di accedere a diversi depositi situati tra Guidonia e Roma. Dietro le porte aperte da queste chiavi, la polizia ha scoperto altri ingenti quantitativi di hashish e materiale destinato al confezionamento della droga.

Le successive verifiche hanno permesso di ricostruire una vera e propria rete logistica per la custodia dello stupefacente. In alcuni dei depositi, la droga era conservata all’interno di frigoriferi, utilizzati come celle di stoccaggio per mantenere “al fresco” l’hashish. Oltre allo stupefacente, gli agenti hanno trovato manoscritti che riportavano presunti conteggi relativi ai quantitativi movimentati.

Ulteriori sequestri e materiali per il confezionamento

Il puzzle investigativo si è completato con ulteriori riscontri presso altre pertinenze riconducibili al ventinovenne, tra cui un box auto dove è stato sequestrato altro materiale funzionale al confezionamento della droga. In totale, il sequestro ha raggiunto la cifra di oltre 414 chili di hashish, oltre a strumenti e materiali utilizzati per la preparazione e il confezionamento dello stupefacente.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Al termine delle operazioni, per il ventinovenne sono scattate le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’Autorità Giudiziaria ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare in carcere.

Il valore della droga sequestrata

Lo stupefacente sequestrato, se immesso sul mercato dello spaccio al dettaglio, avrebbe potuto generare profitti illeciti stimati in oltre 4 milioni di euro. Questo dato sottolinea l’importanza dell’operazione e il potenziale impatto economico che la rete di stoccaggio avrebbe potuto avere sul mercato illegale.

Il contesto territoriale

L’operazione ha coinvolto sia il territorio di Guidonia che quello di Roma, confermando come la rete di stoccaggio della droga fosse articolata su più punti strategici della provincia capitolina.

IPA