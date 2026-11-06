Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un’unghia finta, persa durante la colluttazione con un’anziana a Grezzana, ha incastrato una banda specializzata nelle truffe del finto carabiniere. I carabinieri di Verona hanno arrestato 5 persone in Campania, accusate di 13 episodi tra truffe e rapine aggravate. Denunciata anche una coppia per un falso attacco hacker a Zevio.

La rapina a Grezzana e la traccia lasciata

Come riporta il comunicato dell’Arma, l’indagine è partita a maggio dopo la denuncia di una tentata rapina in casa a Grezzana. Un’anziana era stata contattata al telefono da un finto appartenente alle forze dell’ordine e poco dopo una donna si era presentata alla porta fingendosi incaricata di ritirare i gioielli. Nella colluttazione la complice ha perso un’unghia artificiale, che è diventata decisiva per le analisi biologiche e dattiloscopiche.

I carabinieri hanno poi rintracciato il taxi usato per allontanarsi dalla casa: le immagini registrate a bordo hanno aiutato a identificare la donna. Un uomo residente nel Veronese, secondo l’accusa, ospitava i componenti del gruppo e li accompagnava alle stazioni di Verona e Peschiera del Garda prima e dopo i colpi.

Gli arresti in Campania e il compro oro

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita dai militari della Sezione operativa della Compagnia di Verona, coordinati dalla Procura scaligera. Gli investigatori sono arrivati ai cinque arrestati incrociando tabulati telefonici, videosorveglianza e riscontri sul territorio, e hanno individuato anche un compro oro in provincia di Verona che, secondo l’accusa, ricettava e rivendeva i monili rubati.

Il falso attacco hacker a Zevio

Il 27 ottobre 2026 i carabinieri della Stazione di Zevio hanno denunciato un uomo di 53 anni e una donna di 56, già noti alle forze dell’ordine, per truffa aggravata e frode informatica in concorso. Fingendosi carabinieri, avevano convinto un 74enne che i suoi conti fossero sotto attacco hacker, facendosi fare un bonifico da 27.500 euro. Il tentativo di ottenere altri 15.000 euro è stato bloccato dagli operatori della banca.

IPA