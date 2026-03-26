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Rettili pericolosi, come due anaconda verdi da 60 chili ciascuna e lunghe cinque metri, stipate dietro una finta parete di una palazzina di Sannicandro di Bari, nel Barese. Un pericoloso caimano dagli occhiali, sistemato in un congelatore trasformato in una sorta di acquario e messo non lontano dalle anaconde assieme a quattro boa constrictor capaci di stritolare. È quanto scoperto dai forestali nell’ambito delle attività di controllo del territorio. Gli animali sono di un uomo con diversi precedenti penali che risulta irreperibile, che deve rispondere di detenzione illegale di fauna esotica. I rettili, del valore di svariate migliaia di euro, sono stati sequestrati in applicazione di un provvedimento del Tribunale di Bari che ne prevede anche la confisca. Ora si trovano in una struttura specializzata in cui è garantita la sopravvivenza. Sotto sequestro sono finiti anche un varano di acqua di un metro e mezzo di lunghezza, un’anaconda gialla, una boliviana e un pitone birmano.