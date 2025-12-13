Un uomo di 100 anni torna a vedere grazie a un intervento alla cataratta all'ospedale di Bari

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

A 100 anni è tornato a vedere e a poter fare tutto ciò che desidera senza problemi. Un uomo, nonostante l’età avanzata, ha deciso di sottoporsi a un’operazione alla cataratta in un ospedale di Bari perché il problema alla vista gli stava creando disagi nella quotidiana. L’intervento è riuscito alla perfezione e il centenario è tornato al suo stile di vita attivo. Il dottore che lo ha operato ha lanciato un messaggio: “L’età non deve scoraggiare dal ricorrere alle cure”.

A 100 anni torna a vedere

Un uomo di cento anni, in buona salute generale, era seguito da tempo per problematiche alla vista.

Come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, nell’ultimo periodo la cataratta aveva peggiorato in modo significativo la qualità della sua vita.

Uno studio di chirurgia oculare

Nonostante il secolo d’età, l’uomo ha deciso di intervenire chirurgicamente.

La procedura è stata eseguita sull’occhio sinistro, dal dottor Antonio Acquaviva, direttore del reparto di oculistica del Di Venere e del dipartimento Neurosensoriale della Asl Bari.

L’anziano paziente ha recuperato le capacità visive proprio nel giorno di Santa Lucia, patrona della vista. Può così tornare alle sue occupazioni e riprendere con i suoi esercizi fisici quotidiani.

Il messaggio dei medici sui social

L’azienda sanitaria locale di Bari ha riportato la storia in un post su Facebook.

“Nel giorno di Santa Lucia, patrona della vista – si legge sul social network – è tornato a vedere i volti delle persone che gli stanno accanto. È la storia di un uomo centenario che, grazie a un intervento di cataratta eseguito all’Ospedale Di Venere, ha recuperato la capacità visiva e una parte essenziale della propria autonomia quotidiana”.

Nel post sono riportate anche le parole del medico che lo ha operato, il dottor Antonio Acquaviva.

“La chirurgia della cataratta oggi è un trattamento sicuro ed efficace anche in età molto avanzata – ha spiegato – l’età non deve scoraggiare dal ricorrere alle cure quando queste possono migliorare autonomia e benessere. È importante non trascurare i segnali di difficoltà visiva e rivolgersi ai servizi sanitari per una valutazione”.

Gli interventi oculistici dell’ospedale di Bari

Sempre nel post si segnala che l’Oculistica del Di Venere esegue oltre 7.000 interventi ogni anno.

Ha due sale operatorie dedicate ed effettua circa 100 procedure di cataratta a settimana, quasi tutte in day surgery. Il personale garantisce percorsi assistenziali rapidi e sicuri “che restituiscono sicurezza, autonomia e qualità della vita alle persone di ogni età”.

Cos’è la cataratta

La cataratta è un’opacizzazione del cristallino, la lente indispensabile per mettere a fuoco le immagini sulla retina che si trova dietro alla parte colorata dell’occhio, l’iride.

È un problema tipicamente associato all’invecchiamento, che tende a insorgere dopo i 60 anni, ma che può colpire anche in giovane età e che può essere risolto con un intervento chirurgico.

L’Humanitas spiega che è causata dall’aggregazione e dall’ossidazione delle proteine del cristallino, un processo noto e diffuso in tutto l’organismo che progredisce con l’invecchiamento.

Per questo motivo il 90% degli individui di età superiore ai 75 anni soffre di cataratta. Altre possibili cause sono l’esposizione prolungata ai raggi ultravioletti, il diabete e il fumo.