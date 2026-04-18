Un uomo spara sulla folla e si barrica in un supermercato a Kiev, ci sono diversi morti e feriti

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Un uomo ha sparato contro la folla a Kiev e poi si è barricato in un supermercato per sfuggire al tentativo di arresto. Diverse persone sono morte e altre sono rimaste ferite. L’attentatore è stato poi ucciso dalle forze di polizia, si tratterebbe di una persona di circa 60 anni, originaria della Russia, la cui identità non è ancora stata resa nota.

Gli spari sulla folla e gli ostaggi

L’uomo ha aperto il fuoco sulla folla nel quartiere di Holosiivskyi a Kiev. Le vittime sono sei e i feriti quattordici.

L’aggressore, armato di mitragliatrice, si è poi barricato in un supermercato Walmart, al cui interno si trovavano diverse persone, alcune delle quali sono state prese in ostaggio.

Le forze dell’ordine hanno circondato l’area e sono riuscite a liberare i quattro ostaggi e a neutralizzare l’uomo che è stato ucciso.

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Quattro vittime sono state uccise in strada, uno degli ostaggi è stato colpito in un supermercato e un’altra donna è morta in ospedale a causa delle ferite riportate.

Il numero dei feriti, inizialmente calcolato in dieci persone, è salito a 14, tra loro anche un ragazzino di 12 anni, e Zelensky non esclude che questa cifra possa aumentare.

Zelensky auspica un’indagine rapida

“Le mie condoglianze alle famiglie e ai cari – ha scritto Zelensky su X – dieci persone sono attualmente ricoverate in ospedale per ferite e traumi. Tutte stanno ricevendo le cure necessarie”.

Il presidente ha, inoltre, auspicato “un’indagine rapida“. Gli investigatori della Polizia Nazionale e del Servizio di Sicurezza dell’Ucraina sono al lavoro sul caso. “Ho incaricato il ministro degli Affari Interni e il Capo della Polizia Nazionale dell’Ucraina di rendere pubbliche tutte le informazioni verificate relative a questo caso”, ha fatto sapere il leader ucraino.

Chi è l’attentatore

Dalle prime informazioni fornite dal procuratore generale dell’Ucraina Ruslan Kravchenko e dal ministro degli Affari Interni ucraino Ihor Klymenko, l’uomo che ha aperto il fuoco sulla folla a Kiev, era sulla sessantina di anni e originario di Mosca.

Riguardo ai dettagli dell’incidente, il presidente Zelensky ha affermato che prima di uscire con una pistola, l’attentatore ha appiccato il fuoco al suo appartamento. Non sono ancora chiari i motivi che hanno portato l’uomo a compiere l’attacco.

I negoziatori della polizia hanno parlato con lui per circa 40 minuti.

“Abbiamo cercato di persuaderlo, sapendo che probabilmente all’interno c’era una persona ferita. Abbiamo persino offerto di portare dei lacci emostatici per fermare l’emorragia, ma lui non ha risposto – ha raccontato Klymenko – di conseguenza, è stato dato l’ordine di neutralizzarlo“.

Il ministro ucraino ha detto che l’uomo era in possesso di una carabina, legalmente registrata.

“Inoltre, nel dicembre dello scorso anno, il 2025, si era rivolto alle autorità competenti per far testare l’arma in vista della scadenza del permesso. Aveva fornito un certificato medico. Aveva anche presentato una domanda per rinnovare il permesso per l’arma. Questo è tutto ciò che possiamo dire per ora”, ha riferito, precisando che le indagini determineranno quale istituzione medica abbia rilasciato il certificato.