Un arresto e di un ingente sequestro di droga: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Torino. Un cittadino senegalese di ventidue anni è stato fermato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dopo che gli agenti hanno scoperto un laboratorio per la produzione di crack e cocaina all’interno di un appartamento.

Un arresto a Torino

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato nelle scorse ore i poliziotti della squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. Barriera di Milano hanno effettuato un intervento in uno stabile di Torino, in via Monza. L’attenzione degli agenti si è concentrata su un appartamento, dove era stato notato un continuo andirivieni di persone non residenti, elemento che aveva fatto sospettare lo svolgimento di un’attività illecita.

Approfittando dell’ingresso di un cliente nell’alloggio i poliziotti sono riusciti a entrare e hanno proceduto a un controllo. All’interno hanno trovato il giovane senegalese di ventidue anni e hanno subito notato che alcune stanze erano state trasformate in un vero e proprio laboratorio per la produzione di sostanze stupefacenti. Sui fornelli era tutto predisposto per la preparazione del crack, con pentole e tazzine in ceramica a bagnomaria. Sul tavolo del salotto, invece, cocaina e crack erano presenti in diverse fasi di lavorazione e confezionamento.

Il sequestro: cocaina, crack e denaro contante

Durante la perquisizione personale e locale gli agenti hanno rinvenuto quasi un chilo e mezzo di cocaina, un chilo di crack e la somma di 9.445€ in contanti. Il denaro è stato sequestrato in quanto ritenuto provento dell’attività illecita. L’ingente quantitativo di droga e la modalità di confezionamento hanno portato gli investigatori a ritenere che il giovane fosse un fornitore di spacciatori al dettaglio.

Il cittadino senegalese è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

