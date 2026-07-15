Un violento downburst colpisce Gonzaga, vicino Mantova: gli effetti del maltempo in un video
Gonzaga colpita da un violento downburst: raffiche di vento e pioggia devastano il territorio
Maltempo nel Mantovano. Un violento downburst ha colpito Gonzaga. Si tratta di un fenomeno meteorologico in cui una forte corrente d’aria fredda precipita rapidamente all’interno di un temporale e, all’impatto con il suolo, si espande orizzontalmente in tutte le direzioni. La conseguenza comporta violente raffiche di vento e pioggia sul territorio.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.