NOTIZIE
Temi Caldi:

Un violento downburst colpisce Gonzaga, vicino Mantova: gli effetti del maltempo in un video

Gonzaga colpita da un violento downburst: raffiche di vento e pioggia devastano il territorio

Pubblicato:

Virgilio Notizie

Virgilio Notizie

REDAZIONE

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Maltempo nel Mantovano. Un violento downburst ha colpito Gonzaga. Si tratta di un fenomeno meteorologico in cui una forte corrente d’aria fredda precipita rapidamente all’interno di un temporale e, all’impatto con il suolo, si espande orizzontalmente in tutte le direzioni. La conseguenza comporta violente raffiche di vento e pioggia sul territorio.

video_bc6401222588112.jpg

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche

Falkensteiner Family Resort Lido

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo