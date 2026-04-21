Una bara con piantine per denunciare l'inquinamento, il video della protesta di Extinction Rebellion a Torino
Sit-in di Extinction Rebellion a Torino: un rito funebre per l'ambiente e un appello alle responsabilità politiche
Un presidio di Extinction Rebellion si è svolto stamane a Torino fuori da Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte, dove è in corso l’assemblea regionale. “Piemonte cambia, ci manca l’aria“, è lo slogan che campeggia su uno striscione, dietro alla rappresentazione di un rito funebre per l’ambiente, con tanto di bara contenente delle piantine e alcuni manifestanti seduti a terra. L’obiettivo, ha detto un’attivista, è “riportare chi governa la Regione alle proprie responsabilità. In Piemonte ogni anno ci sono 4mila morti premature a causa dell’inquinamento dell’aria, morti premature che hanno precise responsabilità politiche. E hanno nomi e cognomi: il presidente Cirio e l’assessore all’Ambiente Marnati“. La seduta del Consiglio regionale iniziata stamane è la prima a cui partecipa Elena Chiorino, dopo le dimissioni da vicepresidente della Regione e da assessora, a seguito del coinvolgimento nel caso Delmastro.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.