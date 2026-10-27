Una cantina chiusa con la catena in viale Piacenza a Parma, dentro hashish griffato e cocaina per 100mila euro

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

L’odore di hashish sui vestiti, un mazzo di chiavi che non apriva la porta di casa e una cantina chiusa con catena e lucchetto. A Parma, nella zona di viale Piacenza, la Squadra Mobile ha scoperto un deposito con oltre 5,3 chili di droga, tra cui panetti di hashish griffati “Maradona Selection”: un 31enne è stato arrestato.

Parma, il controllo nel quartiere Pablo e le chiavi della cantina

Come riporta la Polizia di Stato, l’uomo è stato fermato il 22 ottobre nel quartiere Pablo, dove vive.

Gli agenti, insospettiti anche dall’odore, gli hanno trovato un piccolo involucro di droga in un pacchetto di sigarette.

In casa, in un armadio chiuso a chiave, c’era il materiale per confezionare le dosi.

Ma il 31enne aveva con sé anche un mazzo di chiavi diverse da quelle dell’appartamento.

Seguendo quella pista, gli investigatori sono arrivati a una cantina chiusa da una catena.

L’hashish griffato e la cocaina: droga per 100mila euro

Dentro, nascosti in una busta dietro a materiale dismesso, c’erano oltre 4,6 chili di hashish divisi in panetti.

Sugli involucri comparivano i marchi “Lamountaindelcartel”, “Maradona Selection” e “Lemon Strawberry Bomb”, tra i più noti e pregiati del mercato illegale internazionale.

Dall’altro lato della cantina gli agenti hanno trovato altri 680 grammi di cocaina già divisa in involucri e un bilancino di precisione.

Secondo la Questura, tutta quella droga avrebbe fruttato circa 100mila euro: 700 dosi di cocaina e oltre 4.500 di hashish.

Il 31enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e portato in carcere.

Dopo la convalida, il giudice gli ha concesso i domiciliari con il braccialetto elettronico.

Dall’inizio dell’anno la Polizia di Parma ha sequestrato oltre 18 chili di cocaina, quasi 10 di cannabinoidi e più di 2 di droghe sintetiche.

IPA