Una donna indagata per il caso Emanuela Orlandi, la svolta a 42 anni dalla scomparsa: cosa sappiamo

Svolta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi: 42 anni dopo la sparizione della ragazza una donna è indagata. La Procura di Roma valuta l’ipotesi di reato di false informazioni al pubblico ministero. Secondo le prime indiscrezioni i magistrati si riferiscono a una testimonianza sulle ore precedenti alla scomparsa di Emanuela. L’avvocata Laura Sgrò, che assiste la famiglia Orlandi, commenta: “Massima stima per i magistrati”.

Indagata una donna

La notizia arriva dall’Adnkronos e da un’agenzia Ansa. La mattina di venerdì 19 dicembre a piazzale Clodio è stata ascoltata una donna, iscritta nel registro degli indagati con l’ipotesi di false informazioni al pubblico ministero.

Secondo le agenzie la decisione degli inquirenti è arrivata a seguito di uno studio sulle carte, specialmente quelle riportanti le testimonianze sulle ore precedenti alla scomparsa.

Nuova svolta nell’inchiesta della Procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi: indagata una donna

Su questa novità gli investigatori mantengono, per ora, il massimo riserbo. L’inchiesta è ripartita nel 2023 da parte della Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per sequestro di persona a scopo di estorsione con la collaborazione dei militari del Nucleo Investigativo.

Per il momento il fratello della ragazza scomparsa, Pietro Orlandi, non ha commentato la notizia.

Il commento dell’avvocata Laura Sgrò

Appresa la notizia, l’avvocata Laura Sgrò che assiste la famiglia Orlandi ha affidato all’Adnkronos il suo commento a caldo, ammettendo di esserne venuta a conoscenza solo tramite l’agenzia.

“Da parte nostra c’è la massima stima e il massimo rispetto nei confronti dei magistrati della procura di Roma”, ha detto, per poi concludere: “Se hanno iscritto questa persona nel registro degli indagati ci saranno dei motivi“.

Chi è la donna indagata sul caso Emanuela Orlandi

Per il momento dell’identità della donna non si hanno notizie, né è da considerarsi scontato che le sue generalità diverranno di dominio pubblico.

Negli ultimi giorni la famiglia Orlandi ha contestato il servizio mandato in onda da Massimo Giletti con una lettera inviata alla Rai. Giletti, infatti, a Lo Stato delle Cose ha ribattutto la pista familiare che indirizza i sospetti verso lo zio Mario Meneguzzi, un “servizio vergognoso per infangare esclusivamente la famiglia”, secondo Pietro Orlandi.