Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, l’opera scelta per la Prima alla Scala che fu censurata da Stalin

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Ad aprire la stagione 2025/26 del Teatro alla Scala di Milano è Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmitrij Šostakovič. È la prima volta che l’opera del compositore russo, nella sua versione originale del 1934, viene rappresentata in Italia. Alla Prima della Scala è diretta da Riccardo Chailly, con protagonista la soprano statunitense Sara Jakubiak.

Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, la trama

Con la sua Lady Macbeth, Dmitrij Šostakovič ha voluto rappresentare la condizione della donna nella società russa.

La storia è ambientata nella campagna russa del 1860 e ha come protagonista Katerina Izmajlova, sposata contro la sua volontà a un ricco possidente.

ANSA Sara Jakubiak in Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk

Katerina ha una storia fedifraga con il garzone Sergej e, scoperta dal suocero, lo uccide, vendicandosi così delle molestie sessuali da lui subite.

In seguito, la donna e il suo amante uccidono anche il marito di lei, così da potersi unire in matrimonio.

Durante la cerimonia, però, un servo scopre il cadavere del marito nascosto in cantina e Katerina e Sergej vengono condannati ai lavori forzati.

Durante il viaggio verso il campo di lavoro, Sergej lascia Katerina per una donna più giovane.

Katerina si uccide gettandosi nelle acque ghiacciate di un fiume, trascinando con lei anche la rivale in amore.

Il grande successo e la censura

Dmitrij Šostakovič, allora appena 26enne, concluse la sua seconda opera nel 1934, riscontrando un immediato successo.

L’opera inedita e sovversiva ebbe un clamoroso successo di pubblico: le repliche furono centinaia a Mosca e San Pietroburgo, con tutto esaurito ogni sera e code chilometriche per accaparrarsi i biglietti.

La Lady Macbeth del compositore russo fece in pochi anni il giro del mondo, con rappresentazioni in Inghilterra, Svizzera, Svezia, Cecoslovacchia, Stati Uniti e Argentina.

Fino a quando a teatro non arrivò Stalin, che giudicò l’opera del suo connazionale “caos anziché musica”.

Stroncata dal leader russo, la Lady venne immediatamente cancellata nei teatri di tutta l’Urss, e anche all’estero. E si dovettero aspettare parecchi decenni prima di rivederla in scena.

Il cast della versione di Chailly alla Scala

La versione di Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk scelta per la Prima del Teatro della Scala di Milano si rifà all’edizione originale del 1934.

Sul podio c’è il direttore d’orchestra Riccardo Chailly, mentre la regia è affidata a Vasily Barkhatov.

Zinovy Margolin è scenografo, Olga Shaishmelashvili costumista e Alexander Sivaev responsabile delle luci.

Il ruolo da protagonista spetta alla soprano statunitense Sara Jakubiak; quello del coprotagonista maschile all’uzbeco Najmiddin Mavlyanov.