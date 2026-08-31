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Una monoposto di Formula 1 in cartapesta, creata da artisti autistici, è stata trasportata oggi su un carro attrezzi della Polizia di Stato attraverso il centro storico di Seregno e Monza, prima di raggiungere Milano. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra l’Associazione facciavista ets, Fondazione bluemers e la Polizia di Stato, è stata organizzata per promuovere l’inclusione sociale e valorizzare il talento delle persone autistiche.

Un progetto di inclusione che va oltre lo sport

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il progetto “Formula aut” ha preso il via oggi, segnando l’inizio di un viaggio che unisce arte, sport e impegno sociale. La protagonista è una monoposto di Formula 1 realizzata interamente in cartapesta dagli artisti autistici dell’Associazione facciavista ets, in collaborazione con Fondazione bluemers. Questa creazione unica è destinata a diventare uno dei simboli degli eventi legati al Gran Premio d’Italia di Formula 1.

Il viaggio della monoposto: tappe e protagonisti

Grazie al supporto della questura di Monza e della Brianza, la monoposto è stata caricata su un carro attrezzi della Polizia di Stato. Prima di raggiungere Milano, il convoglio ha attraversato il centro storico di Seregno, offrendo ai cittadini un’immagine suggestiva e carica di significato. La viabilità è stata garantita dagli agenti del Compartimento Polizia Stradale della Lombardia, che hanno accompagnato il passaggio della monoposto tra le vie cittadine.

Un’opera d’arte che racconta l’inclusione

Il progetto “Formula aut” nasce all’interno di un laboratorio di inclusione, con l’obiettivo di portare nelle piazze e nelle strade del territorio un messaggio forte: il talento può superare ogni barriera. Il passaggio della monoposto non rappresenta solo un trasferimento logistico, ma un gesto simbolico che invita la comunità a riflettere sul valore dell’inclusione e della partecipazione.

La tappa finale: esposizione a Milano

Il viaggio della monoposto si concluderà presso la sede di Aci Milano, dove sarà esposta in occasione della conferenza stampa ufficiale dell’Autodromo nazionale Monza dedicata al Gran Premio d’Italia. L’iniziativa testimonia la sinergia tra istituzioni, associazioni e territorio, sottolineando l’importanza di sostenere progetti che promuovono la valorizzazione delle persone attraverso l’arte.

Un messaggio che supera i pregiudizi

Il sostegno della questura di Monza e della Brianza e della Polizia di Stato rappresenta un segnale importante di vicinanza a chi ogni giorno si impegna per costruire una società più inclusiva. “Formula aut” dimostra che l’autismo non è un limite, ma una diversa espressione di capacità, creatività e determinazione. Il viaggio della monoposto verso il tempio della velocità diventa così un invito a guardare oltre i pregiudizi e a riconoscere il valore di ogni persona.

Conclusioni: l’arte come strumento di cambiamento

La giornata di oggi ha visto la realizzazione di un evento che va oltre la semplice esposizione di un’opera d’arte. Si tratta di un percorso simbolico che mette al centro il talento e la dignità delle persone autistiche, offrendo un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni e associazioni possa generare valore per l’intera comunità. La vera vittoria, come sottolineato dagli organizzatori, è costruire una società in cui il talento di ciascuno trovi spazio per essere riconosciuto e apprezzato.

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