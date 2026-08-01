Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 23 misure cautelari e sequestri per quasi 140 milioni di euro il bilancio dell’operazione “Chain smoking”, condotta dalla Guardia di finanza e dai Carabinieri di Torino contro un’associazione per delinquere transnazionale dedita al contrabbando di tabacchi, alla produzione illegale di sigarette e alla contraffazione. L’azione, coordinata dalla Procura della Repubblica, è stata eseguita su ordinanza del GIP del Tribunale di Torino.

L’operazione “Chain smoking”: i dettagli dell’inchiesta

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione rappresenta l’epilogo di una lunga attività investigativa portata avanti dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Torino e dalla Compagnia Carabinieri di Venaria Reale. Le indagini, sviluppate nei mesi scorsi, hanno permesso di individuare sul territorio della città e nell’hinterland 5 opifici clandestini dedicati alla produzione illegale di sigarette e 2 depositi per lo stoccaggio di materiale illecito.

I siti produttivi e i depositi sono stati scoperti mimetizzati in aree industriali, in particolare nei quartieri “Madonna di Campagna”, “Barca” e “Rebaudengo” e nei comuni di Caselle Torinese, Venaria Reale e Avigliana. Gli interventi hanno portato al sequestro di oltre 230 tonnellate di tabacco lavorato di provenienza extra-unionale, 22 tonnellate di sigarette già confezionate e quasi 538 milioni di componenti per il confezionamento, tra filtri, cartine e materiali per il packaging, spesso recanti marchi contraffatti di noti brand del settore.

La portata dell’attività illecita

Le perizie sulle linee di assemblaggio hanno permesso di ricostruire l’intensa attività produttiva svolta durante il periodo di operatività clandestina. Si stima che la produzione potesse raggiungere i 48 mila pacchetti di sigarette al giorno, per un totale di almeno 35 milioni di pacchetti (pari a 700 tonnellate di prodotto) immessi sul mercato illegale, soprattutto nei Paesi del Nord Europa. I guadagni stimati per gli organizzatori del traffico illecito ammonterebbero ad almeno 175 milioni di euro, con una correlata evasione di accisa sui tabacchi quantificata in circa 112 milioni di euro, oltre a IVA per 28 milioni di euro.

Le misure cautelari e i sequestri patrimoniali

Il GIP del Tribunale di Torino, su richiesta della Procura, ha disposto 23 misure cautelari personali: 4 custodie cautelari in carcere, 1 arresto domiciliare e 18 obblighi di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Sono stati inoltre eseguiti sequestri preventivi di profitti, mezzi e beni impiegati nelle attività illecite, tra cui automezzi, autoarticolati, beni strumentali, immobili, disponibilità finanziarie e preziosi come orologi di marche prestigiose e diamanti.

Il dispiegamento di forze e la collaborazione tra i reparti

L’esecuzione dei provvedimenti ha richiesto il coordinamento di oltre 130 militari tra Finanzieri e Carabinieri. Il successo dell’operazione è stato reso possibile dalla sinergia tra le competenze specialistiche della Guardia di finanza e il capillare controllo del territorio assicurato dall’Arma dei Carabinieri.