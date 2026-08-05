Una parte del Razzo SpaceX si è schiantato sulla Luna a quasi 9 mila km orari, creando un cratere di 27 metri

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Un frammento di un razzo di SpaceX si è schiantato sulla Luna, creando un cratere di oltre 27 metri. È accaduto alle prime ore del mattino di mercoledì 5 agosto 2026, quando parte del razzo Falcon 9 ha impattato contro il lato della superficie lunare rivolto verso la Terra. Per il nostro Pianeta non ci saranno rischi o conseguenze, ma l’incidente si trasforma in un’opportunità per la NASA, che potrà osservare “l’impatto per scopi scientifici”.

Razzo di SpaceX si schianta sulla Luna

Secondo quanto riferito dalla BBC, come previsto l’impatto è avvenuto alle prime ore del mattino di mercoledì 5 agosto 2026.

Lo schianto è stato registrato quando il razzo viaggiava alla velocità di quasi 9.000 km/h, provocando di fatto un grosso cratere sulla Luna.

ANSA

La stima è che sia stato creato un nuovo cratere di oltre 27 metri, vicino ai bordi illuminati.

Quale parte del razzo di SpaceX ha colpito la Luna

A colpire la Luna sarebbe stata la parte superiore del Falcon 9, razzo riutilizzabile a due stadi, progettato e costruito per quello che l’azienda definisce “il trasporto affidabile e sicuro di persone e carichi utili in orbita terrestre e oltre”.

Si tratta di un modulo del razzo che era stato lanciato nel gennaio 2025 e che da mesi orbitava attorno alla Terra.

L’incidente sarebbe stato provocato dall’allontanamento del razzo dall’orbita terrestre, con la gravità lunare che ne ha modificato la traiettoria fino alla rotta dello schianto.

Le conseguenze per la Terra

Come riferito dalla NASA, non vi è alcun rischio per gli abitanti della Terra, né conseguenze.

Infatti nessuna delle sonde spaziali in orbita è stata danneggiata. Sfortunatamente, dato il posizionamento delle sonde, nessuna ha ripreso in modo chiaro e netto l’impatto.

Gli scienziati sono ora al lavoro per individuare con certezza il luogo. Sfrutteranno poi l’incidente per studiare meglio la superficie lunare e non solo.

“Nei prossimi giorni, il Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA sarà in posizione per fotografare il sito”, ha fatto sapere il corrispondente scientifico della BBC Pallab Ghosh.