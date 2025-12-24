Una Poltrona per Due, il meme della Lega su Elly Schlein e Giuseppe Conte per la leadership del campo largo

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

La Lega sceglie la vigilia di Natale, e un classico film di questo periodo, per lanciare una stoccata all’opposizione. Sul profilo X ufficiale di Lega – Salvini Premier, è apparso un meme dedicato a Elly Schlein e Giuseppe Conte nella locandina del film Una Poltrona per Due. Un fotomontaggio per sottolineare come, secondo la maggioranza di governo, non ci sia un vero leader nell’opposizione.

Il meme della Lega su Elly Schlein e Giuseppe Conte

Come da tradizione, anche quest’anno, la sera della Vigilia di Natale, sarà trasmesso in tv il film Una Poltrona per Due.

Cavalcando il trend del momento, la Lega ha scelto di ironizzare sull’opposizione con un meme che rimanda al film.

Il fotomontaggio pubblicato sull’account ufficiale mostra Elly Schlein e Giuseppe Conte come i protagonisti della pellicola, Eddie Murphy e Dan Aykroyd.

Nell’immagine si ironizza sul concetto di campo largo.

Per farlo, il termine viene utilizzato come produttore del film.

“Una commedia di successo” recita il manifesto con i volti dei due politici nei panni di Louis Winthorpe III e Billy Ray Valentine, i due personaggi del film.

Il gelo tra Elly Schlein e Giuseppe Conte

Come riportato dal Corriere della Sera, ci sarebbe del gelo tra Elly Schlein e Giuseppe Conte.

Il giornale riporta le dichiarazioni della segretaria del PD alla domanda se si fosse sentita con il leader del M5S.

“Ho provato a chiamarlo diverse volte, ma non mi risponde” ha rivelato.

Tutto sarebbe nato dopo la scelta da parte di Elly Schlein di accettare l’invito di Giorgia Meloni ad un confronto, ma solo se “bilaterale”.

La premier aveva invitato sia la segretaria del PD che il leader del M5S.

L’attacco di Giorgia Meloni a Elly Schlein

Il fotomontaggio pubblicato dalla Lega arriva qualche settimana dopo la stoccata di Giorgia Meloni alle opposizioni.

Il 5 dicembre, durante l’intervista a La7 da Enrico Mentana, la Premier si era detta disponibile ad un confronto, ma sottolineando un aspetto.

“Io ho dichiarato varie volte la mia disponibilità a confrontarmi con il leader dell’opposizione, quando mi diranno chi è”, aveva dichiarato.

Giorgia Meloni aveva poi spiegato che di incontri amichevoli se ne fanno tanti “li facciamo in Parlamento poi però se si dice il confronto con il leader dell’opposizione, io non mi infilo in queste dinamiche”.

Poi l’invito: “Ci dicano chi è il leader dell’opposizione e ci confronteremo”.