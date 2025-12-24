Una Poltrona per Due, significato della scena finale sui futures del succo d'arancia: "Vendo 200 aprile a 142"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

“Vendo 200 aprile a 142” questa la frase che si pronuncia nella scena finale di Una Poltrona per Due e che riguarda i futures del succo d’arancia. Dietro questa affermazione, c’è una spiegazione finanziaria che è alla base del significato del film. Ruota tutto attorno ai contratti future sul succo d’arancia congelato.

La storia di Una Poltrona per Due

Una Poltrona per Due ruota attorno ai fratelli Duke, potenti finanzieri convinti di poter controllare il mercato grazie alle informazioni privilegiate.

La loro società, la Duke & Duke, opera nel trading di materie prime come caffè, grano e succo d’arancia.

ANSA Dan Aykroyd, uno dei protagonisti del film Una Poltrona per Due

L’idea che guida le loro scelte è semplice: chi conosce in anticipo l’andamento di un raccolto può prevedere il movimento dei prezzi e guadagnare cifre enormi.

Nel film, i Duke ottengono illegalmente un rapporto riservato sul raccolto delle arance, convinti che una grave gelata abbia distrutto gran parte della produzione.

Se l’offerta diminuisce, il prezzo sale: su questo presupposto iniziano a comprare future sul succo d’arancia a qualsiasi prezzo.

Cosa sono i future sul succo d’arancia

I contratti future sono strumenti finanziari che permettono di accordarsi oggi sul prezzo di una merce che verrà consegnata in una data futura.

Nel caso del succo d’arancia, ogni contratto rappresenta una quantità standardizzata del prodotto e il prezzo è espresso in centesimi di dollaro per libbra.

Questi strumenti nascono per proteggere produttori e aziende dalle oscillazioni dei prezzi, ma possono essere utilizzati anche a fini speculativi.

Chi pensa che il prezzo salirà compra, chi prevede un ribasso vende.

La differenza tra prezzo di acquisto e di vendita determina il guadagno o la perdita.

Il finale spiegato di Una Poltrona per Due

La frase “Vendo 200 aprile a 142” pronunciata da Louis Winthorpe, nella scena finale di Una Poltrona per Due, non è casuale.

Significa che sta vendendo 200 contratti future con scadenza aprile al prezzo di 1,42 dollari.

In quel momento, il mercato è in piena euforia: tutti credono che il raccolto sia stato distrutto e che i prezzi saliranno ancora.

Vendere in quella fase equivale a scommettere contro il mercato.

Winthorpe e Billy Ray Valentine, però, conoscono la verità: il rapporto sul raccolto è falso.

Quando viene diffuso il dato ufficiale, che conferma un raccolto abbondante, il prezzo del succo d’arancia crolla improvvisamente.

I protagonisti hanno venduto contratti a prezzi altissimi, quando il mercato era convinto che le quotazioni sarebbero salite ancora.

Dopo l’annuncio ufficiale, con il crollo dei prezzi, iniziano a ricomprare gli stessi contratti a valori molto più bassi.

Il destino dei fratelli Duke

Il guadagno nasce dalla differenza tra il prezzo a cui hanno venduto e quello a cui hanno ricomprato.

Più è ampio il divario, maggiore è il profitto.

I fratelli Duke, invece, restano intrappolati dalla loro stessa strategia: hanno comprato caro e si trovano costretti a vendere in perdita.

Vengono dichiarati insolventi e portati via dalla Borsa perché non sono più in grado di coprire le perdite generate dalle proprie posizioni.

Per ironizzare su Elly Schlein e Giuseppe Conte, la Lega ha scelto la locandina del film Una Poltrona per Due.