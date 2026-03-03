Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto con sequestro di una serra indoor per la produzione di marijuana, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Torino. Un cittadino italiano di quarantasei anni è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente dopo che gli agenti hanno scoperto una coltivazione illegale all’interno di un appartamento nella zona di Via San Donato.

Operazione della Polizia: la scoperta della serra indoor

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’indagine è partita da un’attività info-investigativa della Squadra Mobile. Gli agenti hanno individuato uno stabile sospetto nella zona di Via San Donato, dove si riteneva fosse in corso una coltivazione illegale di marijuana. Dopo aver raccolto sufficienti elementi, i poliziotti sono intervenuti presso l’appartamento segnalato.

Giunti sul posto, gli investigatori hanno bussato alla porta dell’abitazione, riuscendo con una scusa a farsi aprire dal sospettato. Alla vista degli operatori l’uomo ha tentato di richiudere la porta con forza nel tentativo di impedire l’accesso. Tuttavia, gli agenti sono riusciti a bloccare la porta e a entrare nell’alloggio, dove hanno trovato una serra indoor di marijuana dotata di un sistema di areazione collegato a una finestra.

Il sequestro della droga e del denaro

Durante il controllo personale e domiciliare i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 753 grammi di marijuana, nascosti sia nel contenitore del letto che all’interno di una cassaforte.

Inoltre è stato trovato un barattolo contenente un liquido con principio attivo THC dal peso lordo di 564 grammi.

Nel corso della perquisizione sono stati anche recuperati 1600 € in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Le misure cautelari e la fase delle indagini

L’arresto dell’uomo è stato convalidato dalle autorità competenti. Nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, vige la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce nel più ampio quadro delle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella città di Torino. La scoperta della serra indoor e il sequestro di una quantità significativa di marijuana confermano l’impegno delle forze dell’ordine nel monitorare e reprimere i fenomeni di spaccio e produzione illegale di droga sul territorio.

IPA