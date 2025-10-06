Unabomber, fumata nera dopo l'analisi su reperti e campioni: nessuna traccia è riconducibile agli 11 indagati

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Le nuove analisi sul caso Unabomber non hanno trovato Dna riconducibile agli 11 indagati. Il legale di Elvio Zornitta, il più noto sospettato, ha parlato di “perizia inutile” durata anni. L’inchiesta, riaperta nel 2022, è ormai prossima alla chiusura, lasciando irrisolto il mistero del bombarolo che terrorizzò il Nordest per oltre un decennio.

Unabomber, nessuna svolta

Gli accertamenti disposti dal gip Luigi Dainotti su dieci reperti non hanno evidenziato tracce genetiche collegabili agli 11 indagati per il caso Unabomber. La perizia, descritta dai quotidiani del gruppo Nem come “corposissima”, ha rivelato diversi profili, tutti risultanti appartenere a persone diverse e sconosciute.

La riapertura del fascicolo nel novembre 2022 aveva suscitato scetticismo, dato che i reati risultano prescritti, nonostante la lunga scia di attentati tra Veneto e Friuli Venezia Giulia avvenuti dal 1994 al 2006.

ANSA Elvio Zornitta nel 2007

Su 21 persone sottoposte a prelievo di Dna, solo 11 restano indagate, incluso Elvio Zornitta, l’ingegnere di Azzano Decimo divenuto suo malgrado simbolo del caso.

Il commento del legale di Zornitta

La “fumata nera” non ha sorpreso Maurizio Paniz, legale di Zornitta. “È un anno e mezzo che conosco la situazione di Zornitta, il mio assistito non ne può più dopo aver aspettato due anni per una perizia che si sapeva non avrebbe portato da nessuna parte” ha affermato.

“Distruggere la vita delle persone non è accettabile ed è inconcepibile attendere due anni per una perizia” ha ribadito l’avvocato. Il prossimo passo sarà l’udienza del 20 ottobre, quando i periti — Lago e Pilli — consegneranno la relazione finale al gip di Trieste.

Le parole di Zornitta

Riportate dal Corriere della Sera, le parole di Elvio Zornitta, oggi 67enne, non nascondono l’esasperazione. “Questa storia mi ha rovinato l’esistenza” ha sbottato. “Avevo 46 anni quando tutto è precipitato, ero nel pieno della vita e della carriera e sono stato massacrato; ora sono in pensione e mi ritrovo sempre sotto accusa. Non ne posso più”.

Additato come il presunto attentatore, venne licenziato e isolato, finché nel 2009 la procura di Venezia archiviò tutto, scoprendo che un agente, Ezio Zernar, aveva manipolato le prove contro di lui.

Diversi indizi riconducevano al profilo di Zornitta, ma la prova definitiva era mancante. Secondo la giustizia, Zernar la fabbricò in prima persona, e per questo venne anche condannato.

Il caso Unabomber in Italia

Il caso di Unabomber riguardò in particolare Veneto e Friuli-Venezia Giulia, tra il 1994 e il 2006. L’anonimo attentatore seriale, mai identificato, piazzò oltre 30 ordigni esplosivi improvvisati.

La sua strategia, priva di rivendicazioni plausibili, si caratterizzava per l’uso di bombe camuffate da oggetti innocui e quotidiani, come gli involucri di plastica che si trovano all’interno degli ovetti di cioccolato, tubetti di maionese o evidenziatori, lasciati in luoghi pubblici (spiagge, mercati, supermercati) per colpire persone casuali.

Gli attentati, concentrati sull’asse Pordenone-Portogruaro-Lignano, causarono decine di feriti, alcuni gravemente mutilati, tra cui anche dei bambini. Nonostante lunghe indagini condotte da diverse procure, l’identità dell’attentatore è rimasta fino a ora un mistero irrisolto, con il caso finito in prescrizione.