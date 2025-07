Unesco senza gli Usa per la terza volta, Trump li ritira di nuovo come nel 2017: prima di lui Reagan

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il presidente Donald Trump sta ritirando gli Usa dall’Unesco, in quanto ritiene che l’organizzazione delle Nazioni Unite abbia tendenze anti-americane e anti-israeliane, nonché un programma troppo a favore della cosiddetta cultura woke. “Il presidente Trump ha deciso di ritirare gli Stati Uniti dall’Unesco, che sostiene cause culturali e sociali divisive e woke, totalmente in contrasto con le politiche di buon senso per cui gli americani hanno votato a novembre”, ha affermato la vice portavoce della Casa Bianca, Anna Kelly.

Unesco, perché Trump ha deciso di ritirare gli Usa

A febbraio, Trump ha dato disposizioni affinché venisse effettuata una revisione di 90 giorni della presenza americana nell’Unesco, con particolare attenzione all’indagine su qualsiasi “sentimento antisemita o anti-israeliano all’interno dell’organizzazione”.

Durante la revisione, i funzionari dell’amministrazione hanno contestato le politiche dell’Unesco in materia di diversità, equità e inclusione. Hanno inoltre sostenuto che nell’organizzazione ci sono pregiudizi pro-Palestina e pro-Cina. A riportarlo al New York Post è stato un funzionario della Casa Bianca.

La vice portavoce della Casa Bianca, Anna Kelly, ha dichiarato che Trump “metterà sempre l’America al primo posto e garantirà che l’adesione del nostro Paese a tutte le organizzazioni internazionali sia in linea con i nostri interessi nazionali“.

Secondo gli americani che hanno revisionato l’agire dell’Unesco, tra gli errori commessi dall”ente c’è la pubblicazione, avvenuta nel 2023, di un “kit di strumenti antirazzismo” e la promozione dell’iniziativa “Transforming MEN’talities” del 2024.

L’iniziativa “MEN’talities” ha partorito un rapporto in cui si evidenzia il lavoro svolto dall’organizzazione in India, volto a rimodellare il modo in cui “gli uomini pensano alle questioni di genere“.

Lo scorso anno il programma sulle questioni di genere ha anche divulgato uno studio sui videogiochi che analizzava in che modo tali apparecchiature potrebbero “promuovere la parità di genere”.

“Non si tratta solo di controllare gli impatti negativi, ma anche di affidarsi ai videogiochi per affrontare gli stereotipi socioculturali e incoraggiare comportamenti positivi e antidiscriminatori”, ha affermato all’epoca la direttrice generale associata per le scienze sociali e umane, Gabriela Ramos.

Nel frattempo, l’Unesco ha utilizzato il suo Consiglio esecutivo per mettere in campo azioni anti-israeliane e anti-ebraiche, tra cui la designazione di luoghi sacri ebraici come siti “Patrimonio dell’umanità palestinese”, ha spiegato sempre al Post il funzionario della Casa Bianca.

Per i funzionari Usa, l’organizzazione usa spesso un linguaggio che sostiene che la Palestina è “occupata” da Israele e che condanna la guerra dello Stato ebraico contro Hamas, senza criticare il dominio del gruppo terroristico su Gaza.

L’attacco alla Cina

Dall’amministrazione Trump ha anche evidenziato che Pechino è il secondo maggiore finanziatore dell’Unesco, con cittadini cinesi come il vicedirettore generale Xing Qu che ricoprono posizioni di leadership.

“La Cina ha sfruttato la sua influenza sull’Unesco per promuovere standard globali favorevoli agli interessi di Pechino”, ha affermato il funzionario della Casa Bianca.

Stati Uniti fuori dall’Unesco, i precedenti

Trump, già nel 2017, ordinò l’uscita degli Usa dall’Unesco, affermando, come oggi, che l’organizzazione abbia pregiudizi anti-israeliani .

L’ex presidente Joe Biden ha ordinato nel 2023 il rientro dell’America nell’ente, con la promessa di rimborsare oltre 600 milioni di dollari di quote associative. Biden considerò che la presenza americana fosse necessaria per contrastare la crescente influenza della Cina sull’organizzazione.

Un altro precedente avvenne nel 1983, quando gli Stati Uniti si ritirarono per la prima volta dall’Onu, sotto la presidenza di Ronald Reagan, affermando all’epoca che l’organizzazione “ha politicizzato in modo pretenzioso praticamente ogni argomento di cui si occupa. Ha mostrato ostilità verso una società libera, in particolare un libero mercato e una stampa libera, e ha dimostrato un’espansione di bilancio incontrollata”.

Che cos’è l’Unesco

L’Unesco è l’acronimo di Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura. Fu fondata a Parigi il 4 novembre 1946, con la consapevolezza che gli accordi politici ed economici non sarebbero stati sufficienti a mantenere una pace duratura nel mondo.

L’organizzazione promuove l’idea che la pace può essere costruita e mantenuta attraverso l’educazione, la scienza, la cultura e la collaborazione fra nazioni.

L’obbiettivo finale è assicurare il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che la Carta delle Nazioni Unite riconosce a tutti i popoli, senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione.

Per l’organizzazione, è indispensabile il dialogo interculturale, il rispetto dell’ambiente e le buone pratiche dello Sviluppo Sostenibile nel perseguimento dei seguenti obiettivi.