Ungheria, primi sondaggi dopo la chiusura dei seggi elettorali, Magyar in vantaggio su Orban 55% a 38%

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I primi sondaggi pubblicati dopo la chiusura dei seggi in Ungheria danno il partito di opposizione Tisza di Peter Magyar al 55% delle preferenze, con la coalizione di governo Fidesz-KDNP, che sostiene Viktor Orban, al 28%. Con un risultato simile, Tisza sarebbe molto vicino alla soglia dei due terzi dei parlamentari necessari per smantellare molte delle riforme costituzionali di Orban.

I primi sondaggi nel giorno delle elezioni

I primi sondaggi pubblicati dopo la chiusura dei seggi per le elezioni parlamentari in Ungheria mostrano un vantaggio netto dell’opposizione di Peter Magyar, che potrebbe aver preso molti più voti del rivale.

Tisza, il partito di Magyar, è dato al 55%, contro il 28% di Fidesz, che sostiene Orban. I principali sondaggi sono due, uno di 21 Kutatóközpont e l’altro di Median, e restituiscono risultati simili.

ANSA

Entrambi gli istituti sono considerati indipendenti o comunque vicini all’opposizione, in un Paese in cui buona parte dei media subisce una forte pressione da parte del governo.

Il risultato è particolarmente significativo perché permetterebbe a Tisza di avvicinarsi ai 133 seggi necessari per cambiare la Costituzione e revocare, come spesso indicato da Magyar in campagna elettorale, varie riforme volute da Orban negli ultimi anni.

Non si tratta di Exit Poll

Questi risultati sono da prendere con estrema cautela. Si tratta infatti di sondaggi eseguiti appena prima delle elezioni o nel giorno del voto ma non di exit poll, che sono sondaggi eseguiti di persona al di fuori dei seggi.

Gli exit poll non ci saranno per le elezioni in Ungheria, quindi, prima delle proiezioni sui dati reali, questi sondaggi saranno l’unico dato disponibile per valutare il risultato.

I dati sull’affluenza record

Il dato sull’affluenza è invece sicuro. Il numero di votanti alle elezioni parlamentari in Ungheria ha toccato cifre record mai viste nella storia del Paese dal crollo del Muro di Berlino.

Quasi il 78% degli aventi diritto ha espresso la propria preferenza in una manifestazione di partecipazione popolare a cui l’Ungheria non era più abituata da anni.

Sul regolare svolgimento delle elezioni c’erano diverse preoccupazioni. Entrambi gli schieramenti hanno già accusato i rivali di brogli e di intimidazioni ai seggi.