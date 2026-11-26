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L’Italia dice no all’Unione Europea e non firma l’accordo sul bilancio della Ue. Per Giorgia Meloni, le condizioni non erano “dignitose” né rispondevano agli “interessi nazionali”. Senza l’unanimità, quindi, la decisione sulle spese dell’Unione per il quadriennio 2028/2034 potrebbe essere rinviata alla seconda metà del 2027 e i fondi potrebbero arrivare nel 2028 o 2029.

Italia contro Ue sul bilancio

Nuovo braccio di ferro tra Italia e Unione Europea. Il nostro Paese ha deciso di non firmare l’accordo sul bilancio della Ue – e sulle relative spese nel prossimo quadriennio – a causa di condizioni “non dignitose”.

Siccome per il Quadro finanziario pluriennale dell’Unione europea serve l’unanimità al Consiglio, il no arrivato dall’Italia preclude il raggiungimento rapido di un accordo totale. Le trattative comunque proseguono e potrebbero slittare alla seconda metà del 2027, cosa che farebbe posticipare anche l’attivazione dei nuovi fondi che arriverebbero così nel 2028 o nel 2029.

I motivi della scelta di Giorgia Meloni

Come scrive il Corriere, mentre la stragrande maggioranza degli Stati membri, riuniti al Consiglio europeo straordinario di Bruxelles, era pronta a raggiungere un accordo sul Quadro finanziario pluriennale già a dicembre, l’Italia ha fatto sapere di non fare parte di questo gruppo di Paesi.

Anzi, come esplicitato da alcune dichiarazioni di Giorgia Meloni, l’Italia sottoscriverà un accordo con l’Unione Europea soltanto quando, e se, saranno garantite condizioni dignitose e pienamente rispondenti agli interessi nazionali. “Siamo lontani anni luce da una soluzione”, ha detto la leader di Fratelli d’Italia.

Secondo la premier, il nostro Paese sarebbe stato penalizzato dal nuovo quadro di bilancio, dai nuovi sistemi di ripartizione dei fondi e dai tagli a pesca e agricoltura. Inoltre, l’Italia chiede a Bruxelles tempi più lunghi per la restituzione dei prestiti legati al Pnrr.

Le conseguenze

Quali le conseguenze della scelta dell’Italia di non firmare l’accordo sul bilancio Ue? Secondo fonti informali, se non si dovesse raggiungere l’accordo entro dicembre, la decisione potrebbe essere rinviata nella seconda metà del 2027. Ciò comporterebbe un ritardo anche nell’attivazione dei fondi che potrebbe slittare alla seconda metà del 2028 o al 2029.

Come spiega l’articolo 312 del Trattato Ue, il quadro finanziario pluriennale che l’Italia non ha firmato serve ad “assicurare l’ordinato andamento delle spese dell’Unione per un periodo di almeno cinque anni” e “delibera all’unanimità previa approvazione del Parlamento europeo”

Inoltre, si specifica come il QFP “fissi gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e del massimale annuo degli stanziamenti per pagamenti” e come “qualora il regolamento del Consiglio che fissa un nuovo quadro finanziario non sia stato adottato alla scadenza del quadro finanziario precedente, i massimali e le altre disposizioni vigenti nell’ultimo anno coperto sono prorogati fino all’adozione di detto atto”.