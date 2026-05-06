Uno Bianca, Roberto Savi a Belve Crime ammette "la copertura dello Stato": intervista acquisita dalla Procura

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“Quelli ci hanno aiutato, non ci hanno fatto prendere, e alla fine ci hanno fatto arrestare”, lo ha detto Roberto Savi, ex componente della banda della Uno Bianca, nella sua intervista rilasciata per Belve Crime, lo spin-off condotto da Francesca Fagnani dedicato alla cronaca nera. Ora l’intervista di Savi è stata acquisita dalla Procura.

Roberto Savi: “Quelli ci hanno aiutato”

Chi ha memoria ricorderà le parole di Fabio Savi, fratello di Roberto, quando i cronisti in aula gli chiesero chi ci fosse dietro la Uno Bianca. Fabio rispose: “Dietro la Uno bianca c’è soltanto i fanali, il paraurti e la targa”.

Roberto Savi, martedì 5 maggio, ha ribaltato questa narrazione. Intervistato da Francesca Fagnani per Belve Crime, Savi parte dal duplice omicidio di via Volturno, a Bologna, quando all’interno di un’armeria furono uccisi la titolare Licia Ansaloni e Pietro Capolungo, carabiniere in congedo.

ANSA

Savi sostiene che i servizi segreti “volevano una scusa per eliminarlo (Capolungo, nda)”, quindi quella che avvenne in via Volturno sarebbe stata una finta rapina in quanto Capolungo era un ex agente dei servizi segreti.

“Ci sono uffici particolari che hanno un apparato e noi eravamo di quelli che ogni tanto venivamo chiamati per fare qualcosa“, ha aggiunto Savi.

La verità di Savi dietro la Uno Bianca

Quindi, secondo Roberto Savi, dietro gli omicidi della Uno Bianca ci sarebbe stata una regia, la stessa che in una prima fase avrebbe coperto la banda per poi, infine, portare all’arresto dei componenti.

“L’Arma, la polizia, la Finanza sono la stessa cosa”, ha detto a Belve Crime, per poi essere più chiaro: “Quelli ci hanno aiutato, non ci hanno fatto prendere, e alla fine ci hanno fatto arrestare. Ci sentivamo abbastanza sicuri, ma non del tutto”.

La Procura acquisisce l’intervista di Belve Crime

Le dichiarazioni rilasciate da Roberto Savi a Belve Crime non sono passate inosservate. Come riporta Repubblica, l’associazione dei familiari delle vittime nel 2024 ha presentato un esposto presso la Procura di Bologna sulle presunte coperture che per l’intera storia criminale della banda avrebbero favorito i componenti.

Ora la stessa Procura intende acquisire l’intervista per trovare un riscontro.