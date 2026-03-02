Uno degli italiani residenti a Dubai parla dei missili sulla città, "sentiti boati, nessuno se l'aspettava"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

L’escalation della guerra scatenata da Usa e Israele in Medio Oriente ha innescato la reazione dell’Iran. Nessuno si sarebbe aspettato che Dubai venisse attaccata con dei missili. Nella città vivono diversi italiani. Uno di questi si chiama Cristian Pasini. L’uomo, intervenuto a Mattino 5, ha spiegato che negli ultimi giorni i residenti hanno vissuto momenti di paura e forte apprensione.

Dubai attaccata con i missili, paura per i residenti italiani: la testimonianza

“Nessuno se lo sarebbe mai aspettato perché in un posto come Dubai vivere con i missili che passano sopra i cieli della città e colpiscono i luoghi simbolo è un qualcosa di impensabile”. Lo ha raccontato Pasini in collegamento con la trasmissione Tv Mattino 5.

“Per tutti noi italiani che eravamo qui a Dubai è stata una notte complessa – ha aggiunto -. La giornata di domenica è stata piuttosto tranquilla. Il governo ha inviato degli alert sui nostri telefoni dicendo che Dubai era al sicuro, ma allo stesso tempo sono arrivate indicazioni che ci invitavano a rimanere nelle case”.

Nuovi boati nella mattinata di lunedì 2 marzo

“Questa mattina, lunedì, però abbiamo avuto una sveglia poco piacevole con altri boati“, ha continuato l’uomo.

E ancora: “Nella giornata di ieri le strade erano completamente vuote, nel tardo pomeriggio è ripresa la vita di sempre. Ma ci sono stati momenti di grande apprensione”.

“Quando hanno iniziato a bombardare c’è stata grande paura. Le persone sono state prese dall’ansia e alcune hanno fatto la valigia, restando nelle lobby ai piani terra dei palazzi”.

“Situazione più tranquilla”

Daniele Bovo, imprenditore e influencer 21enne veronese nel settore delle criptovalute, è tra gli italiani bloccati negli Emirati Arabi.

All’ANSA ha confermato che i voli non sono ancora ripresi, ma che comunque “la situazione si sta tranquillizzando, stiamo ritornando a Dubai dopo che ci avevano trasferiti in una zona più sicura. Ci prenderemo un appartamento, ovviamente non nella zona di Marina Beach, ma in un altro quartiere, comunque più lontani possibile dalla costa”.

E ancora: “Si sente qualche esplosione ogni tanto, ma è perché appunto hanno intercettato i missili. Comunque la situazione sembra tranquillizzarsi e restiamo in attesa”.

Msc Euribia bloccata nel porto di Dubai

Nel porto di Dubai molte persone sono bloccate a bordo della Msc Euribia dopo lo stop al trasferimento a Doha, aeroporto di partenza per il ritorno in Italia.

Sulla nave ci sono diversi nostri connazionali: due gruppi, uno di sette persone e un altro di quattro-cinque passeggeri, sono di Cagliari.

Nella mattinata di lunedì 2 marzo, i croceristi hanno sentito il boato di una esplosione in lontananza. Lo “scudo” su Dubai sembra che stia funzionando.

Con il trascorrere delle ore, però, tra i turisti aumenta la preoccupazione e il desiderio di tornare a casa.

Da programma, come riferisce l’ANSA, il gruppo di cagliaritani sarebbe dovuto atterrare oggi all’aeroporto di Elmas. Ma dopo l’inizio del conflitto c’è stata la chiusura dello spazio aereo e la Msc Euribia è rimasta ferma nel porto di Dubai anziché partire per Doha.

Alcuni passeggeri starebbero considerando la possibilità di prenotare dei mezzi a proprie spese per raggiungere via terra l’Oman e da lì prendere un volo per l’Europa. La maggior parte, però, preferisce aspettare l’organizzazione della task force da parte della Farnesina. Anche perché la nave, al momento, sembra un rifugio sicuro.