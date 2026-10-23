Uno ruba nel locale, l'altro fa il palo: furto notturno ripreso da una dashcam a Terni, due arresti

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Uno dentro a rovistare tra gli scaffali, l’altro fuori a fare da palo. Ma qualcuno li ha visti forzare la porta e ha chiamato il 112, e un automobilista ha perfino ripreso la scena con la telecamera dell’auto. A Terni la Polizia e i carabinieri hanno arrestato due uomini di 20 e 39 anni dopo un furto notturno in un locale di via Fratelli Rosselli.

Furto in via Fratelli Rosselli a Terni, l’inseguimento a piedi

Come riporta la Polizia di Stato, l’allarme è scattato nella notte tra il 21 e il 22 ottobre, con due segnalazioni arrivate alla Sala operativa della Questura.

Secondo UmbriaOn, il locale preso di mira è l’Aladdin Kebab.

All’arrivo della Squadra Volante, il complice che faceva da palo ha provato a scappare.

L’inseguimento a piedi è finito all’angolo tra via Umbria e via Lazio, dove l’uomo ha reagito colpendo gli agenti con calci e pugni.

Per lui è scattata anche l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

La refurtiva tra le piante e il cacciavite

Nello stesso momento i carabinieri hanno sorpreso l’altro ancora dentro il locale.

I due avevano preso il cassetto del registratore di cassa e alcuni generi alimentari, poi nascosti tra la vegetazione lì vicino.

Tutto è stato recuperato e restituito al proprietario.

Addosso a uno dei due gli agenti hanno trovato un cacciavite, probabilmente usato per forzare la porta.

Dopo il giudizio direttissimo, per entrambi è stato disposto il divieto di dimora in provincia di Terni.

IPA