Uno ruba nel locale, l'altro fa il palo: furto notturno ripreso da una dashcam a Terni, due arresti
Due uomini sono stati arrestati dopo un furto in un esercizio commerciale: uno ha tentato la fuga e ha aggredito gli agenti.
Uno dentro a rovistare tra gli scaffali, l’altro fuori a fare da palo. Ma qualcuno li ha visti forzare la porta e ha chiamato il 112, e un automobilista ha perfino ripreso la scena con la telecamera dell’auto. A Terni la Polizia e i carabinieri hanno arrestato due uomini di 20 e 39 anni dopo un furto notturno in un locale di via Fratelli Rosselli.
- Furto in via Fratelli Rosselli a Terni, l’inseguimento a piedi
- La refurtiva tra le piante e il cacciavite
Furto in via Fratelli Rosselli a Terni, l’inseguimento a piedi
Come riporta la Polizia di Stato, l’allarme è scattato nella notte tra il 21 e il 22 ottobre, con due segnalazioni arrivate alla Sala operativa della Questura.
Secondo UmbriaOn, il locale preso di mira è l’Aladdin Kebab.
All’arrivo della Squadra Volante, il complice che faceva da palo ha provato a scappare.
L’inseguimento a piedi è finito all’angolo tra via Umbria e via Lazio, dove l’uomo ha reagito colpendo gli agenti con calci e pugni.
Per lui è scattata anche l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.
La refurtiva tra le piante e il cacciavite
Nello stesso momento i carabinieri hanno sorpreso l’altro ancora dentro il locale.
I due avevano preso il cassetto del registratore di cassa e alcuni generi alimentari, poi nascosti tra la vegetazione lì vicino.
Tutto è stato recuperato e restituito al proprietario.
Addosso a uno dei due gli agenti hanno trovato un cacciavite, probabilmente usato per forzare la porta.
Dopo il giudizio direttissimo, per entrambi è stato disposto il divieto di dimora in provincia di Terni.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.