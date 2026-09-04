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Sono stati eseguiti due arresti per tentato omicidio a seguito di una violenta aggressione avvenuta nella notte del 3 luglio a Bagnara Calabra (Reggio Calabria), dove un banale sguardo, interpretato come un affronto, ha scatenato una serie di scontri culminati con il ferimento di un 17enne da un colpo d’arma da fuoco alla testa. I presunti responsabili, anch’essi minorenni, sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare e trasferiti presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Catanzaro. L’episodio è stato ricostruito grazie alle indagini dei Carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la notte del 3 luglio si è trasformata in un incubo per tre adolescenti di Bagnara Calabra. Tutto sarebbe iniziato da un semplice sguardo, percepito come una provocazione, che ha acceso gli animi tra due gruppi di giovani. Nel corso della serata, i due indagati, entrambi 17enni, avrebbero avuto ripetuti confronti verbali e fisici con un coetaneo, accusandolo di averli “guardati male”. Le tensioni sono rapidamente sfociate in una vera e propria rissa.

L’escalation della violenza

Quando sembrava che la situazione si fosse placata e i gruppi si erano separati, i due minorenni avrebbero deciso di tornare a cercare il ragazzo con cui avevano litigato. Lo avrebbero raggiunto nei pressi di un distributore automatico di bevande. Qui, secondo la ricostruzione degli inquirenti, uno dei due avrebbe estratto un coltello e aggredito la vittima, mentre l’altro avrebbe impugnato una pistola e sparato un colpo, colpendo il giovane alla testa, vicino all’orecchio. Subito dopo, i due si sarebbero dati alla fuga, lasciando il ragazzo ferito a terra.

I soccorsi e le condizioni della vittima

Il 17enne ferito è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni, seppur gravi, non sono state dettagliate nel comunicato, ma l’intervento tempestivo dei sanitari ha evitato conseguenze ancora più drammatiche.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, sono state condotte con il supporto delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e delle testimonianze raccolte tra i presenti. Grazie a questi elementi, i militari sono riusciti a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e a individuare i presunti responsabili dell’aggressione armata.

Un precedente episodio di tensione

Nel corso delle indagini è emerso che, circa un’ora prima dell’aggressione, i due minorenni avevano avuto una discussione con alcuni dipendenti di un locale di Bagnara Calabra. Durante l’alterco, uno dei due avrebbe puntato una pistola contro un dipendente, minacciando così di aggravare ulteriormente la situazione. Poco prima dell’aggressione al coetaneo, l’arma sarebbe stata recuperata dal luogo in cui era stata nascosta in precedenza.

Le misure cautelari e la situazione processuale

Al termine delle indagini preliminari, i due indagati sono stati raggiunti da un provvedimento di custodia cautelare e trasferiti presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Catanzaro.

IPA