Uno spray nasale può ridurre il rischio di infezione da Covid, cos’è l’azelastina e come ci riesce

Uno spray nasale potrebbe ridurre il rischio di infezione da Covid-19. A sostenere questa inedita teoria è una ricerca pubblicata su JAMA Internal Medicine e condotta dai ricercatori tedeschi dell’Ospedale Universitario del Saarland. Il contagio sarebbe contenuto grazie all’azelastina, un comune antistaminico.

Uno spray nasale contro il Covid

Basterebbe un comune spray nasale insomma per contenere il rischio di infezione da Covid-19: lo sostiene uno studio che evidenzia nell’azelastina il prodotto capace di questa impresa.

La ricerca è stata condotta dai ricercatori tedeschi dell’Ospedale Universitario del Saarland ed è stata pubblicata su JAMA Internal Medicine

Cos’è l’azelastina

I risultati parlano chiaro ed elevano l’azelastina ad approccio profilattico, certamente da testare meglio, ma promettente. Chi ha utilizzato lo spray, infatti, ha avuto circa tre volte meno probabilità di contrarre l’infezione rispetto a chi riceveva un placebo.

Ma cos’è l’azelastina e come riesce a contenere i contagi? Anzitutto è opportuno sottolineare come si tratti di un antistaminico che è ampiamente disponibile sul mercato in spray nasale, e commercializzato con nomi come Astelin e Astepro.

Serve per alleviare sintomi allergici come naso chiuso, starnuti e prurito e per curare la rinite allergica stagionale e quella perenne.

Come è andata la sperimentazione

La sperimentazione è stata condotta in modo randomizzato: né i partecipanti né i ricercatori sapevano chi avrebbe ricevuto il farmaco e chi il placebo. Allo studio hanno partecipato 450 adulti sani, per la maggior parte già vaccinati almeno una volta contro il Covid-19. Come riporta Fanpage, i volontari sono stati divisi in due gruppi: uno ha ricevuto lo spray nasale di azelastina tre volte al giorno per circa 56 giorni, l’altro un placebo. L’infezione da Covid-19 è stata quindi monitorata due volte a settimana con test e analisi approfondite.

Ebbene, solo il 2,2% dei partecipanti trattati con azelastina ha contratto il virus contro il 6,7% del gruppo placebo. Anche la durata dell’infezione è risultata più breve (3,4 giorni contro 5,1 giorni).

Parlando alla CNN Leana Wen, professoressa associata presso la George Washington University, ha suggerito che il farmaco potrebbe rappresentare un modo economico per aumentare la protezione. Robert Bals, autore principale dello studio, ha ipotizzato per l’azelastina un ruolo da profilassi scalabile e da banco contro il Covid. Per il momento, le autorità sanitarie non hanno approvato l’azelastina per la prevenzione del Covid-19 e hanno ribadito la fiducia in misure preventive consolidate come la vaccinazione, l’uso di mascherine e il distanziamento in ambienti affollati.