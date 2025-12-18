Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di quattro arresti il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Ragusa, che ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cittadini bangladesi accusati di sequestro di persona aggravato a fini di estorsione e tortura aggravata. I fatti sono avvenuti lo scorso settembre nel territorio di Vittoria, dove due migranti appena arrivati in Italia sono stati vittime di violenze e minacce per costringere i loro familiari a pagare un riscatto.

Le indagini

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Catania e condotta dalla Sezione Criminalità Straniera della Squadra Mobile di Ragusa. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal GIP di Catania ed eseguita nei confronti di quattro cittadini di nazionalità bangladese: H. N. (classe 2000), A. O. (classe 1991), A. R. (classe 1982) e B. S. (classe 1992). Tre degli indagati sono stati rintracciati e arrestati, mentre il quarto risulta al momento irreperibile.

La ricostruzione dei fatti

L’attività investigativa ha permesso di ricostruire un episodio di estrema violenza avvenuto nel mese di settembre a Vittoria. Le vittime, due giovani migranti del Bangladesh, erano appena giunte regolarmente in Italia tramite decreto flussi. Gli indagati, connazionali delle vittime e regolari sul territorio italiano, le avrebbero attirate con la promessa di un impiego e di un contratto di lavoro. Invece di condurle presso il luogo di lavoro, le hanno portate in un’abitazione rurale isolata nella campagna vittoriese, che si è trasformata nella loro prigione.

Le modalità del sequestro e delle violenze

Una volta giunti nell’abitazione, i due giovani sono stati privati dei telefoni cellulari, separati e rinchiusi in stanze diverse. Sono stati legati mani e piedi, anche con catene, e sottoposti a violenze fisiche di particolare crudeltà: aggressioni con spranghe di ferro e tubi metallici, tentativi di strangolamento e minacce continue. L’obiettivo era costringere le vittime a contattare i familiari in Bangladesh per ottenere il pagamento di una somma di denaro in cambio della loro liberazione.

La pressione psicologica e le minacce

La violenza fisica è stata accompagnata da una pressione psicologica costante. Gli indagati hanno dichiarato di appartenere a gruppi di criminalità organizzata, aumentando così il terrore nelle vittime. Le due persone sequestrate sono state sistemate in modo che ciascuna potesse udire le grida di dolore dell’altra, senza sapere cosa stesse accadendo, per aumentare la sofferenza psicologica. Inoltre, durante le aggressioni, i sequestratori hanno contattato i familiari delle vittime, facendo loro ascoltare le urla dei propri cari per convincerli a pagare il riscatto richiesto.

Il pagamento del riscatto e la liberazione

La prigionia e le violenze sono durate ventiquattro ore ininterrotte. Solo dopo che i familiari delle vittime hanno pagato il “prezzo della liberazione”, pari a circa 20.000 euro, i due giovani sono stati rilasciati. Tuttavia, la loro liberazione è avvenuta sotto scorta e con la minaccia di ulteriori aggressioni nel caso avessero deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine.

Un modus operandi già noto alle autorità

Secondo gli investigatori di Ragusa, il modus operandi degli indagati ricorda quello utilizzato da torturatori appartenenti ad associazioni di trafficanti nei cosiddetti “ghetti” e “connection houses” in territorio libico. In quei contesti, i migranti sequestrati venivano sottoposti a violenze e torture, spesso videoriprese, per estorcere denaro ai familiari residenti in altre parti del mondo. In questo caso, però, la vicenda si è svolta in Italia, in un’abitazione appositamente scelta per la sua posizione isolata e per la possibilità di agire indisturbati.

