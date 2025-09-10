Uomo accoltellato a Milano vicino alla Stazione Centrale, è ricoverato all'ospedale Niguarda e rischia la vita

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Ennesimo episodio violento a Milano. Un uomo straniero di 31 anni, originario del Gambia, è stato accoltellato nella notte ed è stato trasportato all’ospedale Niguarda in condizioni gravissime. L’aggressione è avvenuta poco prima dell’1.30 in via Vitruvio, all’angolo con piazza Duca d’Aosta, nei pressi della Stazione Centrale. Sul posto si sono precipitati i soccorsi con un’ambulanza e un’automedica.

Stazione Centrale di Milano, 31enne accoltellato in piena notte

L’accoltellamento è avvenuto in piena notte, tra martedì 9 e mercoledì 10 settembre. Il giovane di 31 anni vittima dell’agguato è stato colpito da più fendenti, inferti con una lama, probabilmente un coltello. Ha riportato ferite al torace e alla schiena.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un’automedica e un’ambulanza insieme agli agenti della questura di Milano che ora indaga per ricostruire i dettagli dell’aggressione, le cause e per risalire all’autore dell’agguato.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà Cerchiato in rosso sulla mappa il punto in cui è avvenuto l’agguato

Il 31enne ferito si trova ora ricoverato all’ospedale Niguarda in condizioni critiche. Al momento dell’intervento del personale sanitario, l’uomo era cosciente.

Operato d’urgenza

L’uomo è stato operato d’urgenza a causa della perforazione della membrana che avvolge il miocardio, è ancora in pericolo di vita ed è in prognosi riservata.

La polizia sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona nel tentativo di individuare gli aggressori, con cui il 31enne avrebbe avuto uno scontro per ragioni ancora sconosciute.

All’arrivo della volante sul posto, infatti, avrebbe fatto in tempo a riferire di essere stato accoltellato da due uomini algerini: l’arma non sarebbe ancora stata trovata.

Quali sono le città in cui si denunciano più reati

In Italia, secondo il primo Rapporto Univ-Censis ‘La sicurezza fuori casa’, i reati sono in aumento. Lo studio è stato eseguito su un campione di 1.000 italiani adulti.

Nel 2024, nel nostro Paese, sono stati denunciati 2.388.716 reati, in aumento del 3,8% rispetto al 2019 e del 2% rispetto al 2023.

La città dove è stata registrata l’incidenza più alta di reati sulla popolazione è Milano. Nella città e nella provincia del capoluogo lombardo, nel 2024, si sono consumati 69,7 reati ogni 1.000 abitanti.

Al secondo posto della classifica si trova Firenze con 65,3 reati denunciati e al terzo c’è posto Roma, con 64,1 reati.

A seguire Bologna con 60,9 e la provincia di Rimini con 60,3 reati ogni 1.000 abitanti.

La zona dove i reati sono cresciuti maggiormente nel 2024 è Monza Brianza dove è stato registrato un + 12,4% rispetto al 2023.

Roma è invece in testa alla classifica delle province e città metropolitane per quel che riguarda i numeri assoluti di reati denunciati nel 2024 con 271.033 segnalazioni, ossia l’11,3% del totale Italia.

A tallonare la Capitale c’è Milano con 226.230 reati (9,5% complessivo). Al terzo posto Napoli con 132.809. Quindi Torino con 128.919.