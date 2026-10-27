Uomo accoltellato a Olbia in centro, caccia all'aggressore in fuga: numerose coltellate a cuore e polmoni
Un uomo è stato aggredito e accoltellato in pieno centro a Olbia, è in fin di vita: in corso le indagini
Grave aggressione in pieno centro: a Olbia un uomo di 42 anni versa in fin di vita dopo essere stato accoltellato in strada. Raggiunto da diversi fendenti al torace, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso, in gravissime condizioni. In corso le indagini dei carabinieri, che stanno cercando di rintracciare l’aggressore.
Uomo accoltellato a Olbia in centro
Grave episodio nel pomeriggio di oggi, martedì 27 ottobre, a Olbia, in provincia di Sassari.
Un uomo di 42 è stato aggredito e accoltellato nel cuore della città, nel centralissimo Corso Umberto Primo. Lo riporta l’Adnkronos.
Gravissimo in ospedale
Immediati i soccorsi, l’uomo è stato trasportato dal personale del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II, in condizioni gravissime.
Secondo quanto riporta L’Unione Sarda, l’uomo è stato raggiunto da diverse coltellate al torace, che avrebbero lesionato organi vitali, dal cuore al polmoni: è in fin di vita.
Caccia all’aggressore
Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.
Gli investigatori sono alla ricerca dell’aggressore, scappato dopo aver accoltellato il 42enne.
Notizia in aggiornamento