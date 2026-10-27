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Uomo accoltellato a Olbia in centro, caccia all'aggressore in fuga: numerose coltellate a cuore e polmoni

Un uomo è stato aggredito e accoltellato in pieno centro a Olbia, è in fin di vita: in corso le indagini

Aggiornato: 2 min di lettura

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Marco Vitaloni

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Grave aggressione in pieno centro: a Olbia un uomo di 42 anni versa in fin di vita dopo essere stato accoltellato in strada. Raggiunto da diversi fendenti al torace, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso, in gravissime condizioni. In corso le indagini dei carabinieri, che stanno cercando di rintracciare l’aggressore.

Uomo accoltellato a Olbia in centro

Grave episodio nel pomeriggio di oggi, martedì 27 ottobre, a Olbia, in provincia di Sassari.

Un uomo di 42 è stato aggredito e accoltellato nel cuore della città, nel centralissimo Corso Umberto Primo. Lo riporta l’Adnkronos.

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Gravissimo in ospedale

Immediati i soccorsi, l’uomo è stato trasportato dal personale del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II, in condizioni gravissime.

Secondo quanto riporta L’Unione Sarda, l’uomo è stato raggiunto da diverse coltellate al torace, che avrebbero lesionato organi vitali, dal cuore al polmoni: è in fin di vita.

Caccia all’aggressore

Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Gli investigatori sono alla ricerca dell’aggressore, scappato dopo aver accoltellato il 42enne.

Notizia in aggiornamento

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