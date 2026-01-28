Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto per rapina aggravata il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Torino. Un cittadino marocchino di 24 anni è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale del capoluogo piemontese, in seguito a un’aggressione avvenuta per motivi legati a un debito di droga.

Le indagini e l’identificazione del responsabile

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine è stata coordinata dalla locale Procura della Repubblica e ha visto impegnati gli investigatori della Squadra Mobile. Gli agenti sono riusciti a identificare il presunto autore della rapina grazie a una serie di riscontri, tra cui l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nei pressi del luogo dell’aggressione. Il confronto tra le immagini raccolte e i soggetti già noti alle forze dell’ordine ha permesso di risalire rapidamente all’identità del ventiquattrenne marocchino.

L’aggressione in via Scarlatti

L’episodio risale alla notte tra il 28 novembre e il giorno successivo, quando la vittima, che aveva un debito di droga con una persona conosciuta solo tramite uno pseudonimo, si è incontrata con il suo creditore in via Scarlatti, nel centro di Torino. Dopo una breve discussione, il giovane marocchino, appreso che il debito non sarebbe stato saldato, ha dapprima strappato dal collo della vittima una collana d’oro e poi l’ha aggredita con un coltello, provocandole delle ferite.

La fuga e i soccorsi

L’aggressore si è dato alla fuga subito dopo l’azione violenta. La vittima, rimasta ferita, è stata soccorsa da un passante e trasportata in codice rosso presso un ospedale cittadino, dove ha ricevuto le cure necessarie. L’intervento tempestivo dei soccorritori si è rivelato fondamentale per la stabilità delle condizioni del ferito.

L’arresto e la situazione giudiziaria

Il provvedimento restrittivo è stato notificato dagli agenti della Squadra Mobile direttamente presso la casa circondariale “Lorusso e Cutugno”, dove l’indagato si trovava già detenuto per altri motivi.

