Un arresto per detenzione ai fini di spaccio e fermo per accoltellamento a Perugia: un 32enne cittadino marocchino, già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato e fermato nel primo pomeriggio di oggi, dopo essere stato riconosciuto come il presunto autore di un’aggressione avvenuta la notte precedente in piazza Danti. L’uomo è stato trovato in possesso di 400 grammi di hashish e di un coltello, strumenti che sono stati sequestrati dagli agenti.

Le indagini e il fermo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio dopo un grave episodio di accoltellamento verificatosi nella notte in piazza Danti, nel cuore di Perugia. Gli agenti della Squadra Mobile, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica locale, hanno immediatamente avviato le indagini. Grazie all’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte sul posto, è stato possibile risalire in tempi rapidi all’identità del presunto responsabile.

La cattura in Piazza Grimana

Le ricerche del sospettato sono state avviate senza indugio. Il 32enne marocchino è stato rintracciato dagli agenti in Piazza Grimana, riconosciuto anche per gli abiti che indossava, gli stessi utilizzati durante l’aggressione. Una volta bloccato, è stato sottoposto a perquisizione personale: addosso gli sono stati trovati 400 grammi di hashish e un coltello, entrambi sequestrati per ulteriori accertamenti.

Il riconoscimento e l’arresto

Accompagnato in Questura per le procedure di rito, il 32enne è stato riconosciuto dalla vittima e da un testimone come l’autore dell’accoltellamento. Gli agenti hanno quindi proceduto all’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e alla denuncia in stato di libertà per possesso di oggetti atti ad offendere. Contestualmente, vista la gravità degli indizi raccolti e il rischio di fuga, è stata applicata la misura precautelare del fermo di indiziato di delitto in relazione all’accoltellamento.

Il sequestro e la custodia cautelare

Il materiale rinvenuto – 400 grammi di hashish e il coltello – è stato sottoposto a sequestro. Gli accertamenti tecnici del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica hanno confermato la natura dello stupefacente. Su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Perugia, il cittadino marocchino è stato condotto presso la Casa Circondariale di Perugia – Capanne.

