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Un esercizio pubblico in provincia di Ravenna è stato destinatario di una sospensione della licenza a seguito di gravi episodi delittuosi e pericolo per l’ordine pubblico. Il provvedimento, eseguito oggi 3 aprile, è stato adottato dal Questore di Ravenna dopo segnalazioni dei Carabinieri e un’approfondita istruttoria della Polizia Amministrativa.

Chiuso un esercizio a Cervia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione di sospendere la licenza è arrivata dopo una serie di accadimenti che hanno messo a rischio la sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico nella zona del cervese.

Il provvedimento è stato adottato in seguito alle segnalazioni della Compagnia Carabinieri di Cervia – Milano Marittima e a una dettagliata attività istruttoria condotta dalla Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Ravenna. Le autorità hanno raccolto e analizzato numerosi elementi che hanno portato alla decisione di intervenire in modo drastico nei confronti del locale.

I motivi della chiusura

La sospensione della licenza è stata motivata dalla necessità di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, venuti meno in più occasioni. Il Questore ha applicato l’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, uno strumento normativo che consente di intervenire in caso di situazioni particolarmente gravi e reiterate.

A partire dal mese di aprile 2025 all’interno del locale si sono verificati gravi e ripetuti episodi di reato che hanno richiesto numerose volte l’intervento delle forze dell’ordine. Gli episodi sono stati considerati di particolare gravità e hanno contribuito a creare un clima di insicurezza tra i cittadini e gli avventori del locale.

L’aggressione del mese scorso

Inoltre, nel corso del mese scorso, nelle pertinenze del locale si è verificato un grave episodio di aggressione: un cittadino extracomunitario è stato accoltellato e percosso con una mazza da baseball.

Questo fatto ha ulteriormente aggravato la situazione, evidenziando la pericolosità dell’ambiente e la necessità di un intervento immediato da parte delle autorità.

La decisione del Questore

Alla luce della situazione venutasi a creare, giudicata estremamente grave e tale da mettere in pericolo l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, il Questore di Ravenna ha decretato la sospensione della licenza del pubblico esercizio.

Il locale resterà chiuso per cinque giorni, come stabilito dal provvedimento eseguito nella giornata odierna.

IPA