È di 31 dosi di cocaina sequestrate e una denuncia per detenzione ai fini di spaccio il risultato di un controllo effettuato dalla Polizia a Imperia. Un uomo straniero, già noto per i suoi legami con il mondo dello spaccio, è stato fermato dopo che la sua auto si è guastata, portando gli agenti a scoprire la droga nascosta nei pressi del luogo dell’avaria.

Il controllo e i primi sospetti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando una pattuglia del Commissariato di Imperia ha notato un’auto ferma a bordo strada. Alla guida c’era uno straniero, già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, costretto a fermarsi a causa di un’avaria al veicolo, ha attirato l’attenzione degli agenti per il suo comportamento nervoso e insofferente durante il controllo. Questo atteggiamento ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di procedere con un’ispezione approfondita dell’auto, ipotizzando la possibile presenza di droga.

L’intervento dell’unità cinofila

Per rendere più efficace la perquisizione, è stato richiesto l’ausilio di un’unità cinofila della Guardia di Finanza. Il cane antidroga ha subito segnalato qualcosa all’interno dell’abitacolo, ma nonostante l’accurata ispezione, non è stato trovato nulla all’interno del veicolo.

L’intuizione degli investigatori e la svolta nelle indagini

Nel frattempo, la squadra investigativa ha effettuato un sopralluogo dell’area circostante e ha notato la presenza di una telecamera di sorveglianza. Analizzando i filmati, gli agenti hanno osservato che l’uomo, dopo essersi fermato per il guasto, si era più volte allontanato dall’auto verso una zona poco distante.

Il ritrovamento della droga

Valutando la possibilità che l’uomo avesse nascosto la sostanza stupefacente nelle vicinanze per evitare di essere scoperto, gli investigatori hanno esteso le ricerche nel perimetro. In un’intercapedine sul retro di un fabbricato di una compagnia elettrica, è stato rinvenuto a terra un sacchetto di plastica trasparente contenente 31 involucri termosaldati di cocaina. Il narcotest ha confermato la natura della sostanza, che è stata immediatamente posta sotto sequestro penale.

Le conseguenze per l’uomo fermato

L’uomo è stato condotto in Commissariato e deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

