Uomo armato spara decine di colpi sui passanti a Sydney, numerosi feriti: arrestato 60enne

Scene di panico la sera di domenica 5 ottobre in una trafficata strada di Sydney, in Australia. Un uomo armato di fucile ha sparato decine di colpi su auto e passanti dalla finestra di un appartamento. Non ci sono morti, ma i feriti sono numerosi: una ventina circa, uno sarebbe in gravi condizioni. La polizia ha arrestato il presunto attentatore, un 60enne: ancora ignote le motivazioni del suo gesto.

Spari sulla folla a Sydney

L’episodio è avvenuto nella serata di domenica 5 ottobre a Sydney in Australia, nel quartiere di Inner West.

Verso le 19.30 ora locale un uomo ha aperto il fuoco con un fucile di grosso calibro dalla finestra di un appartamento su una trafficata strada della città australiana, a Croydon Park, colpendo indiscriminatamente auto e passanti.

Alcuni dei danni provocati dai colpi sparati dal 60enne

L’uomo ha sparato dozzine di colpi, seminando il panico in strada e ferendo numerose persone.

Mentre automobilisti e passanti fuggivano e cercavano riparo, la polizia è intervenuta sul posto in massa, prima bloccando la strada e poi facendo irruzione nell’appartamento e arrestando lo sparatore.

Il bilancio: numerosi feriti

I colpi sparati dall’aggressore hanno colpito numerose auto di passaggio, tra cui una della polizia, e passanti, ma fortunatamente non ci sono state vittime.

“È incredibile che nessuno sia morto”, ha dichiarato il capo della polizia del Nuovo Galles del Sud, Stephen Parry.

Le persone rimaste ferite sono circa una ventina, molte dopo essere state colpite dai vetri rotti dai proiettili.

Alcuni feriti sono stati ricoverati in ospedale, tra cui un automobilista colpito dai proiettili al collo e al torace: è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita, secondo quanto riporta il quotidiano The Sydney Morning Herald.

Anche l’uomo sospettato di essere l’autore dell’attacco è stato portato al pronto soccorso e curato per delle lievi ferite riportate durante l’arresto.

Arrestato 60enne

Il presunto aggressore arrestato dalla polizia è un uomo di 60 anni, Artemios Mintzas.

Impiegato alla società di trasporti locali Sydney Trains, ha due figli adulti e viveva da solo nell’appartamento di Croydon Park da dove ha aperto il fuoco.

Al momento il movente dell’attacco non è ancora chiaro, ma il capo della polizia ha escluso il terrorismo e che il bersaglio fosse la polizia.

Mintzas non aveva precedenti penali, in casa non sono stati trovati manifesti o documenti che indichino il perché dell’attacco.