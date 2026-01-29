Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito a Bologna un arresto per possesso e fabbricazione di documenti falsi. L’uomo, già indagato in passato insieme a un connazionale, è stato fermato in seguito a un’indagine che ha portato alla luce una presunta affiliazione a un’organizzazione terroristica. L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita con il coordinamento della Direzione centrale della Polizia di prevenzione.

Le indagini e il sequestro dei dispositivi elettronici

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto odierno rappresenta l’epilogo di un’attività investigativa avviata dopo un controllo nel centro cittadino di Bologna. In quell’occasione, sia l’uomo arrestato oggi sia un suo connazionale erano stati trovati in possesso di documenti contraffatti validi per l’espatrio. Mentre il complice era stato subito arrestato, l’uomo ora finito in carcere era stato solo indagato.

Il ruolo della Digos e della Sezione antiterrorismo

L’analisi dei dispositivi elettronici sequestrati ai due sospetti ha permesso agli investigatori di ricostruire un quadro probatorio solido. Le prove raccolte hanno portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dagli agenti della Sezione antiterrorismo del capoluogo emiliano. L’operazione è stata coordinata dalla Direzione centrale della Polizia di prevenzione, che ha lavorato per chiarire i legami dei due uomini con ambienti estremisti.

Le accuse: documenti falsi e presunta affiliazione terroristica

Secondo le informazioni diffuse dalla Polizia di Stato, l’uomo arrestato è accusato di possesso e fabbricazione di documenti falsi, reati che sarebbero stati commessi per agevolare una presunta affiliazione a un’organizzazione terroristica. Gli accertamenti hanno inoltre rivelato che entrambi i soggetti erano già destinatari di un mandato d’arresto internazionale emesso dalle autorità della Federazione russa.

Il mandato d’arresto internazionale e i legami con l’organizzazione “Imarat Kavkaz”

Ulteriori approfondimenti investigativi hanno evidenziato che sui due uomini pendeva già un mandato d’arresto internazionale, inserito nel sistema Interpol tramite una Red notice. Le autorità russe li accusano di affiliazione a un’organizzazione terroristica denominata “Imarat Kavkaz” e di aver partecipato a conflitti armati in territorio siriano durante il periodo di massima attività dell’organizzazione jihadista.

L’estradizione negata e il contesto internazionale

Nonostante le gravi accuse, in passato non era stata concessa l’estradizione dei due uomini verso la Federazione russa. La decisione era stata presa alla luce della complessa situazione internazionale che coinvolge quel Paese. L’arresto odierno a Bologna rappresenta quindi un nuovo capitolo nella vicenda giudiziaria dei due sospetti.

IPA