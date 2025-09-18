Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per atti persecutori a Bolzano, dove un cittadino marocchino è stato fermato dopo aver minacciato e aggredito la sua ex compagna in via dei Vanga. L’uomo è stato bloccato grazie alla segnalazione dei militari dell’Esercito Italiano impegnati nell’operazione “Strade Sicure”, che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per proteggere la giovane donna vittima di stalking e violenza. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la situazione di pericolo è stata risolta solo grazie al tempestivo intervento degli agenti e dei militari.

L’intervento delle forze dell’ordine in via dei Vanga

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto è accaduto nel corso dello scorso fine settimana, quando la Sala Operativa della Questura di Bolzano ha ricevuto una richiesta urgente di intervento. I militari dell’Esercito Italiano, impegnati nell’operazione “Strade Sicure”, hanno segnalato la presenza di un uomo che stava tenendo un comportamento violento nei confronti della sua ex fidanzata in via dei Vanga. La donna, visibilmente scossa, si è rivolta ai militari chiedendo aiuto per sfuggire alle minacce e agli insulti dell’ex compagno.

La difficile gestione dell’aggressore

Giunti rapidamente sul posto, i poliziotti hanno dovuto faticare non poco per contenere l’uomo, che continuava a insultare pesantemente la giovane anche alla presenza delle forze dell’ordine. Solo grazie alla collaborazione tra agenti e militari è stato possibile assicurare l’individuo all’interno dell’abitacolo della vettura di servizio, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente. L’intervento ha permesso di mettere in sicurezza la vittima e di interrompere l’azione persecutoria in atto.

La testimonianza della vittima: mesi di paura e minacce

La giovane donna, in lacrime e ancora sotto shock, ha raccontato agli agenti la gravità della situazione che stava vivendo da oltre 8 mesi. Durante questo periodo, la vittima è stata costretta a subire continui atti persecutori da parte dell’ex compagno, che la pedinava, la tempestava di telefonate e messaggi intimidatori, arrivando persino a costringerla a cambiare domicilio per sfuggire alle sue attenzioni ossessive. La ragazza ha mostrato agli agenti il proprio telefono, dove erano ancora presenti le numerose chiamate e i messaggi minacciosi ricevuti dall’uomo.

La denuncia e l’arresto

Una volta tranquillizzata, la giovane ha formalizzato una denuncia dettagliata contro l’ex compagno, fornendo agli investigatori un quadro preciso degli episodi di stalking e delle minacce subite negli ultimi mesi. Gli agenti hanno raccolto tutte le prove necessarie, tra cui i messaggi e le chiamate registrate sul telefono della vittima, che hanno confermato la gravità della situazione. Al termine dell’attività di polizia giudiziaria, l’uomo è stato tratto in arresto ai sensi dell’articolo 612 bis del codice penale e associato presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il ruolo dell’Esercito nell’operazione “Strade Sicure”

L’episodio ha messo in evidenza l’importanza della collaborazione tra le forze dell’ordine e i militari dell’Esercito Italiano, impegnati nell’operazione “Strade Sicure” per garantire la sicurezza nelle città italiane. In questa occasione, la presenza dei militari in via dei Vanga si è rivelata fondamentale per segnalare tempestivamente la situazione di pericolo e consentire un intervento rapido ed efficace da parte della Polizia di Stato. La sinergia tra le diverse forze ha permesso di tutelare la vittima e di assicurare alla giustizia il responsabile degli atti persecutori.

Un fenomeno in crescita: la piaga dello stalking

Il caso di Bolzano si inserisce in un contesto più ampio, quello dell’aumento dei casi di stalking e atti persecutori nei confronti delle donne. Le forze dell’ordine sottolineano l’importanza di denunciare tempestivamente ogni episodio di minaccia, pedinamento o violenza psicologica, per poter intervenire prima che la situazione degeneri. La collaborazione tra cittadini, militari e polizia rappresenta uno strumento fondamentale per contrastare questi reati e garantire la sicurezza delle vittime.

