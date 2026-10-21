Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una donna e suo padre sono stati denunciati per lesioni personali ai danni dell’ex compagno di lei. L’uomo sarebbe stato aggredito e percosso lo scorso luglio, in una piazza dell’hinterland di Sora, in provincia di Frosinone, per dissidi legati alla gestione di un figlio minore.

Sora: l’aggressione in piazza

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di P.S. di Sora hanno ricostruito gli elementi a carico dei due congiunti e li hanno denunciati in stato di libertà, ritenendoli presunti responsabili del reato in concorso.

La vittima, ex compagno della donna, si trovava nella piazza di un comune dell’hinterland di Sora quando sarebbe stata improvvisamente affrontata e colpita fisicamente dai due indagati. Le percosse gli hanno provocato ferite per le quali si è reso necessario il ricorso alle cure dei sanitari.

Gli accertamenti hanno ricondotto l’episodio a dissidi verosimilmente connessi alla gestione di uno dei figli minori della coppia. Durante l’aggressione, alla vittima è stata anche strappata dal collo una collana d’oro. Sulla base degli elementi raccolti, ai due è stata contestata formalmente la lesione personale.

Polizia