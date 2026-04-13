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È stato arrestato un cittadino austriaco destinatario di Mandato di Arresto Europeo per truffa ai danni dell’erario tedesco, grazie a una complessa operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Asti in collaborazione con la Sezione FAST del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. L’uomo, accusato di aver sottratto oltre 63 milioni di euro, è stato fermato mentre tentava la fuga.

Indagini coordinate tra Italia, Germania e Austria

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Asti ha avviato nei giorni scorsi una collaborazione stretta con la Sezione FAST del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, appartenente alla Direzione Centrale della Polizia Criminale. L’obiettivo era rintracciare un cittadino austriaco su cui pendeva un Mandato di Arresto Europeo, emesso dalle autorità tedesche per una truffa di oltre 63 milioni di euro ai danni dell’erario della Germania.

Il rischio di fuga e l’avvio delle indagini

Le autorità tedesche e austriache avevano segnalato un concreto e imminente pericolo di fuga del ricercato verso gli Emirati Arabi Uniti. Per questo motivo, la 1^ Sezione Criminalità della Squadra Mobile di Asti ha dato il via a indagini immediate e su vasta scala, finalizzate sia al rintraccio del fuggitivo sia all’individuazione di eventuali collegamenti con il territorio astigiano.

L’analisi dei movimenti e la scoperta dell’auto

Gli investigatori hanno concentrato l’attenzione su alcune società, riuscendo così a risalire ai mezzi di trasporto probabilmente utilizzati dal cittadino austriaco. Tra questi, è emersa una vettura di lusso che, secondo gli accertamenti, si trovava da poco nella città di Asti.

Monitoraggio e posti di controllo mirati

Per intercettare il sospettato, la Squadra Mobile ha analizzato i transiti e ipotizzato i possibili percorsi della vettura. Sono stati quindi organizzati monitoraggi costanti e posti di controllo mirati, con il supporto delle Volanti della Questura di Asti.

L’arresto del ricercato

L’operazione ha avuto esito positivo quando è stata individuata l’auto sospetta con a bordo una donna e un uomo. Quest’ultimo è stato identificato come il cittadino austriaco ricercato. L’uomo è stato arrestato e condotto in carcere, a disposizione della Corte d’Appello di Torino.

IPA